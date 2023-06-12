康文署5億元推新康體通　議員憂打擊炒場成疑　署方承認炒風難遏

康文署早前公布，正開發造價約5億元的訂場新系統「SmartPLAY」，以取代原有的「康體通」，新功能包括需實名登記及承諾不會轉讓場地，盼打擊炒場風氣。

立法會民政及文化體育事務委員會今日（12日）開會討論，多名議員質疑新系統成效，署理康樂及文化事務署署長徐曉露表示，市民未來訂場及簽場時，須聲明承諾會在場使用設施，亦會與警方加強合作執法，相信有阻嚇力作用，但她承認新系統未能遏炒風。新系統早前被發現測試系統連結外洩，徐曉露指事件不理想，已指示承辦商移除，有信心新系統的網絡安全會比以前嚴密。



康文署最快下月推出全新智能康體服務預訂資訊系統「SmartPLAY」。（資料圖片/霍啟剛FB圖片）

「SmartPLAY」同時登入人數為「康體通」10倍

當局早前向立法會提交文件，指新系統「SmartPLAY」將取代已使用超過20年的「康體通」電腦預訂系統，其中文名稱則維持不變。新系統會提升容量，可容納同時登入系統的用戶數目可達1萬人，是現時標準10倍。

新系統亦加入防止炒賣場地的功能，包括實名登記，另在先到先得的分配機制上，加入以抽籤方式分配特定康體設施的新功能；市民訂場及簽場時均須作聲明，承諾會在場使用該設施，並不會透過任何形式轉讓用場許可，否則可能會觸犯《盜竊罪條例》（第210章）第16（A）條，並有機會因而被判監禁。

簽場需4人同時在場

另外，以先到先得方式預訂天然及人造草地足球場時，亦須填寫另外4名用場人士的新系統用戶編號，其中3人須在租訂段節與租用人一同簽場及在場使用設施。

多名議員憂慮新系統無助遏止炒風，紛紛要求加強執法，工聯會陸頌雄建議透過視像監錄，並設立黑名單制度等行政措施打擊炒場。坊間有不少外掛的機械人程式，可供炒場之用，選委界吳傑莊關注當局有否方法阻截。

署理康樂及文化事務署署長徐曉露指，市民在新系統訂場及簽場時，須聲明承諾會在場使用設施，署方亦會與警方加強合作，相信會有阻嚇力。她提到政府會加強使用阻截機械人程式，又表明新系統下，每名市民每日以最多抽到3個場地為上限，相信可以釋放更多場地。

新系統要求預訂天然及人造草地足球場的租用人，須與其中3名已事先登記的用場人士一同簽場，選委界陳凱欣則憂慮若當中有人遲到，會否導致被迫取消局面。徐曉露指現已實行有關安排，認為做法取得平衡，但承認未能遏止炒風，當局可再視乎情況再作調整。

鄭泳舜早前率先試用「SmartPLAY康體通」，他認為新預訂系統功能較過往多，相信市民需時適應。（鄭泳舜Facebook/資料圖片）

下月起接受用戶登記 「康體通」用戶亦需再登記

新系統會分階段推行，將在下月起接受用戶登記，原有「康體通」用戶亦需重新登記。

當局預計今年下半年推出第一階段的核心功能，包括帳戶登記及管理、設施預訂、活動報名、電子繳費及流動應用程式。第二階段則包括團體預訂申請、大型活動管理、度假營地分配、健身室管理等，料於2024年推出。

「SmartPLAY」啓用在即，但早前有網民揭發，可在Google成功搜尋「SmartPLAY」系統的網站連結和測試系統「Sandbox」（沙盒）連結，憂慮會構成網絡保安風險，委員會主席、民建聯鄭泳舜期望署方推出前完成優化。徐曉露則承認外洩連結一事不理想，強調已指示承辦商移除相關連結，有信心新系統的網絡安全會比以前嚴密。