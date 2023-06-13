樂建居｜柴灣祥民道近港鐵站或要面對噪音　東涌選址或望遠海景

政府今日（13日）公布私人興建資助出售房屋先導計劃「樂建居」的細節，兩幅將公開招標的政府用地，分別位於東涌122區及柴灣祥民道，合共可供2,300伙單位。

其中，柴灣祥民道用地佔約0.5公頃，預料可興建700個單位，與港鐵柴灣站相鄰，將於明年首季招標，最快2028/29年落成。而東涌第122區則鄰返未來興建的東涌東站，高層單位有可能遠眺海景。



▼「樂建居」柴灣私人參建居屋 建700伙料明年首季招標▼



+ 1

斜坡設有樓梯 由祥民道步行至東區走廊

在柴灣的選址，位於柴灣祥民道、柴灣公園上方斜坡，目前該處斜坡設有一條樓梯，由祥民道步行至東區走廊。

房屋局局長何永賢今午在會上提及，該地尚未平整，期望利用市場力量將工程的土地平整和打樁一併交予市場設計和籌劃，以縮短工程時間。

目前該處斜坡設有一條樓梯，由祥民道步行至東區走廊。(梁鵬威攝)

柴灣祥民道用地佔約0.5公頃，預料可興建700個單位，將於今年底及明年首季招標，最快2028/29年落成。(梁鵬威攝)

可連接至港鐵站 須留意列車行駛產生噪音

記者在現場視察，選址毗鄰祥民道休憩花園及柴灣公園和法國國際學校，與柴灣港鐵站相距不遠，最多步行約5至10分鐘便可到達。

值得留意的是，選址鄰近港鐵站就近露天路軌，列車行駛時發出的噪音聲浪，可能會對日後的民居造成滋擾。

選址毗鄰祥民道休憩花園及柴灣公園和法國國際學校，與柴灣港鐵站相距不遠步行約10分鐘內可到達。(梁鵬威攝)

▼6月13日 圖解私人興建資助出售房屋「樂建居」▼



+ 4

另一幅選址則為東涌第122區，佔地1.4公頃，是東涌新市鎮擴展區的東涌東填海區的一部份，正進行填海工程，故在土地招標時，屬於已完成土地平整狀態，預料將可提供1,600伙。該地皮最快可於今年年底招標。

根據離島區議會文件，東涌122區鄰近東涌海濱長廊，前方為私樓和商業用地，預料海景將會被遮擋，倘採用「階梯式」發展，高層單位仍可能遠眺海景。項目亦鄰近「中央綠園」，以貫通其他公私營住宅項目和東涌海濱長廊，預料景觀尚算開揚。

▼2022年5月，新世界公佈私人資助房屋項目選址▼

