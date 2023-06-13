樂建居｜選址柴灣祥民道、東涌122區涉2300伙　七成單位須達375呎

政府在《施政報告》提出重啟私人參建資助房屋計劃，邀請發展商在政府土地投標興建居屋，以及在私人土地上發展居屋。房屋局局長何永賢今日（13日）公布將計劃命名為「樂建居」，將分兩個途徑增加資助房屋建屋量，包括在今個財政年度推出三幅土地招標，予發展商投標建屋，選址包括柴灣祥民道、東涌東填海區上的東涌122區，預料合共可興建2,300伙，最快2028/29年落成，七成單位面積要達375平方呎。房屋局指，政府將不會再為項目的貨尾單位「包底」回購，故會鼓勵發展商提高單位質素，以增加單位的吸引力。



2022年11月15日，居屋2022計劃首天揀樓



+ 15

東涌擴展計劃涵蓋現有東涌新市鎮東、西兩面的範圍。圖為東涌東新市鎮擴展區構想圖。（發展局圖片）

房屋局局長何永賢表示，其中一幅選址則為東涌第122區，佔地1.4公頃，是東涌新市鎮擴展區的東涌東填海區的一部份，正進行填海工程，故在土地招標時，已完成土地平整，預料將可提供1,600伙。該地皮最快可於今年年底招標。

根據離島區議會文件，東涌122區鄰近東涌海濱長廊，前方為私樓和商業用地，預料海景將會被遮擋，但鄰近「中央綠園」，以貫通其他公私營住宅項目和東涌海濱長廊，預料景觀尚算開揚。

另一幅選址位於柴灣祥民道，佔地約0.5公頃，預料可興建約700個單位，她形容「呢塊地都相當唔錯，都近地鐵站(柴灣站)」，惟該地暫未進行平整，「後面都有啲斜坡」，故期望利用市場力量將工程的土地平整和打樁一併交予市場設計和籌劃，以縮短工程時間。該地皮預料明年第一季招標。

翻查資料，涉及地皮鄰近祥民道休憩公園、柴灣公園和法國國除學校等，與港鐵柴灣站僅一街之隔。該處原為綠化地帶，發展局聯同規劃署早在2015年提出將該地改劃作住宅用途，以興建公營房屋，預料可提供850伙，可容納2,380人，原訂可於2031年落成。換言之，最新計劃規模削減約150伙，減幅約為18%。

當局亦為單位面積設限，最細面積不可小於26平方米，即約280平方呎，單位數目設下限，「唔希望全部大單位」 ，另最少70%單位的實用面積須34.8平方米，即約375平方呎。

2月15日，居屋2022計劃單身人士首天揀樓



+ 12

特首李家超在上任後首份《施政報告》提出，推出全新的「私人發展商參與興建資助房屋先導計劃」，將會分兩大類推行，包括推售三幅土地，讓發展商投標興建資助出售單位，以指定市價折扣率售予合資格人士，預料可興建3,000至4,000個單位。另一個方式則是鼓勵發展商利用私人土地，透過申請改劃興建資助出售房屋。