私人參建居屋｜樂建居首批2300伙　65折發售　七成單位須達375呎

政府在《施政報告》提出重啟私人參建資助房屋計劃，邀請發展商在政府土地上興建居屋，並邀請發展商在私人土地上發展居屋。

李家超今日（13日）早上在行會前會見記者指，即將公布私人參建資助房屋先導計劃的細節，冀在市場配合下，增加整體資助房屋供應的效能。房屋局其後表示，新計劃命名為「樂建居」，當局會率先抽出東涌第122區、柴灣祥民道兩幅地皮，予發展商招標興建私人參建居屋項目，料提供2300個單位，並會以市價65折發售，單位面積下限為280平方呎，大部份單位面積為375平方呎。



港人渴望置業覓得安樂窩，惟本港樓價高企。（廖雁雄攝）

立法會房屋事務委員會將於下月初開會，討論私人參建居屋計劃。政府公布，會率先在東涌第122區一幅已平整用地，以及柴灣祥民道一幅未平整用地，推出市場招標。東涌的地皮可興建1600個單位，柴灣地皮則可建700個單位。

房屋局局長何永賢表示，新計劃將命名為「樂建居」，取其意思是「一齊參與興建，大家安居樂業。」今次計劃主要是促進公私營協作，盼善用市場力量，當中將設兩大模式，一是公開招標，2023/24年度會率先推出3塊土地，首幅將於2023底招標，第二幅將訂於2024初；另一方式則是鼓勵發展商利用私人土地，透過申請改劃興建資助出售房屋。何永賢預計今年底可為東涌地皮招標，明年首季招標為柴灣祥民道地皮招標。

規定70%單位面積達375平方呎

何永賢指，「樂建居」事先訂明採用市價35%的固定折扣率，即65折發售。地價方面，補地價是市價三分之一。單位面積需「封底」，實用面積不得低於 26 平方米，即約280平方呎，單位數目設下限，「唔希望全部大單位」 ，最少70%單位的實用面積需須34.8平方米，即約375平方呎。

她強調政府不會回購未售單位，另一保障是發展商需僱用獨立檢查人士進行最後驗收工作。

至於買家資格及轉讓限制，則跟隨居屋準則，包括家有長者優先選樓計劃。倘發展商以私人土地形式參與計劃，盼協助特定目標群組置業，發展商可微調買家資格，但須獲房屋局局長批准。

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何：65折定價已取平衡 相信發展商有興趣

何永賢指，樂建居推出時間與居屋不同，會按各項目竣工後各自推售。她又指，現時樓價穩定，且疫後通關市場氣氛向好，「未見大起大落。」

至於以市價65折發售，會否令市場反應不佳，何永賢指，居屋2023計劃以市價62折定價，「樂建居」則訂於市價65折，「可想而知折扣好接近。」她盼鼓勵發展商在設計上有新意，而且每次推售居屋反應好，上次超額27倍，符合資格的買家多，相信「樂建居」反應同樣好。她強調，今次65折定價已取平衡，相信發展商有興趣參與。何永賢補充指，歡迎發展商參與，故無設上限，未能預料會否令公私營三七比有變。

房屋局常任秘書長王天予則指，發展商做預售時，價單要交予當局，亦會由差估署評估，最終由局長審批。由於政府不會回購，發展商要自行計數，「留侍佢地發揮智慧。」

特首李家超在上任後首份《施政報告》提出，推出全新的「私人發展商參與興建資助房屋先導計劃」，將會分兩大類推行，包括推售三幅土地，讓發展商投標興建資助出售單位，以指定市價折扣率售予合資格人士，預料可興建3,000至4,000個單位。另一個方式則是鼓勵發展商利用私人土地，透過申請改劃興建資助出售房屋。