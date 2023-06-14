全民運動日2023｜康文署康體設施8.6免費開放　7.31早上7時可預訂

康樂及文化事務署今日（14日）公布將於8月6日舉行「全民運動日2023」，當日將免費開放轄下大部份康體設施供市民使用，並在各區指定體育館舉辦康體活動。



康文署指，市民可於7月31日上午7時起在各區「康體通」訂場櫃枱（不包括自助服務站）及網上預訂系統以先到先得方式預訂8月6日、「全民運動日2023」的康樂設施，水上活動中心、度假營及各分區康樂事務辦事處則於當日上午8時30分開始提供服務）。



康文署稱，由於預期市民會踴躍預訂設施，市民可能於早上繁忙時段需要較長時間進入網上預訂系統。



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康文署指「全民運動日2023」以「身心力行體適能」為主題，康文署將舉辦多項體適能運動示範及同樂活動讓巿民參與，鼓勵市民透過恆常參與體能活動以鍛鍊體魄，舒展身心。

康文署於8月6日下午2時至6時會在十八區指定體育館舉行多元化的免費康體活動，包括健康講座、健體閣、親子／兒童／青少年體育活動，以及適合長者和殘疾人士參與的運動示範和同樂活動。活動券於7月24日上午8時30分起在康文署十八區康樂事務辦事處和指定場地派發。

康文署「全民運動日」專題網頁（www.lcsd.gov.hk/tc/sfad）和「康文＋＋＋」Facebook專頁（www.facebook.com/LCSDPlusss）在活動當日下午2時起會直播運動示範，市民可在家中透過網上平台收看和進行體能運動。

▼2022年8月7日 「全民運動日2022」李家超示範打拳▼



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8月6日開放予市民免費使用的康體設施包括：

．室內康樂設施：羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球枱、美式桌球枱、英式桌球枱、運動攀登牆、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室、活動室、舞蹈室和單車賽道；



．戶外康樂設施：網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、運動攀登牆、射箭場和高爾夫球設施（不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場）；



．公眾游泳池（不包括灣仔游泳池及因改建工程而暫停開放的九龍仔游泳池）；及



．水上活動中心艇隻（創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇只供營友免費使用）。



「全民運動日2023」當日康文署轄下多項康樂設施會開放予市民免費使用，培養恆常做運動的良好習慣。市民可於7月31日（星期一）上午7時起在各區「康體通」訂場櫃枱（不包括自助服務站）及網上預訂系統以先到先得方式預訂8月6日的康樂設施（屯門康樂體育中心「康體通」訂場櫃枱將於上午7時45分開始提供服務，而水上活動中心、度假營及各分區康樂事務辦事處則於上午8時30分開始提供服務）。不論設施類別，每人只限預訂一節免費設施。由於預期市民會踴躍預訂設施，市民可能於早上繁忙時段需要較長時間進入網上預訂系統。