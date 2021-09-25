新聞博覽館辦奧運展　羽將鄧俊文盼轉播公開賽　助推廣全民運動

奧運熱潮未完，香港新聞博覽館舉辦「奧運雄心」專題展覽，今日（25日）揭幕。體育專員楊德強出席活動後指，明年舉行的冬季奧運會已有電視台購買轉播權，至於同樣於明年舉行的亞運會及下屆奧運，則仍會參考今屆奧運經驗後再作安排。

港隊羽毛球運動員鄧俊文指，現正備戰下月數個歐洲賽事，他希望不止大型賽事有轉播，相信若公開賽可提供轉播，將有助推廣全民運動。



新聞博覽館舉辦奧運展覽，邀得港隊羽毛球運動員鄧俊文（中）參加開幕禮。（梁鵬威攝）

體育專員楊德強表示，自2016年奧運完結後，當局研究加強對運動員支援，包括對體院撥款由過往4億元增至逾7億元，並增設包括運動醫學及教練等新職位。為備戰下屆奧運，未來會再增資源及硬件，包括即將興建的體院新大樓。他又稱，現時有措施支持運動員作雙軌發展，協助他們兼顧運動發展及學業，包括向他們提供獎學金，並與校方合作提供彈性安排，如延長求學時間，以便他們於退役後有其他發展。

楊續指，明年舉行的冬季奧運會，本港已有電視台購買轉播權，至於即將舉行的亞運及下屆奧運，安排轉播方面會參考今次奧運的經驗再作安排。他於活動後被問到，近日排總ＤＱ屬會會員資格事件，他稱，事件涉及入會程序問題，兩方面有各自說法，需要再向排總了解事件，現時難作判斷。

新聞博覽館舉行奧運展覽，介紹本港運動員。（梁鵬威攝）

鄧俊文被問曾否與謝影雪鬧交︰會諗咗自己問題先

港隊羽毛球運動員鄧俊文指，下月將有歐洲賽，並至少有三個站的賽事，現時正全力備戰。他希望本港廣播機構並非只在大型賽事安排轉播，若其他公開賽亦有轉播，相信有助推動全民運動。他又稱，近日感到市民對運動員有更多支持，向市民表達感謝。

鄧俊文於在活動中分享打羽毛球的心路歷程，憶述自小「坐唔定」，亦喜愛觀看電視轉播的運動賽事，希望有一日可成為電視機內參加賽事的運動員。他偏愛羽毛球，是因該項運動變化大，可訓練轉數，「得零點幾秒可思考」，最終於16至17歲轉為全職運動員。

作為雙打選手，他從中學會與拍檔溝通。被問到有否與拍檔謝影雪「鬧交」，他指未試過，反而他們會於賽後理性分析，「會諗咗自己問題先。」他又分享二人相處心得，認為最重要為互補長短。

鄧俊文分享與拍檔謝影雪的相處之道。（梁鵬威攝）

王婷莛︰獎牌畀到信心我

出席同一活動的有田徑運動員陳仲泓及賽艇運動員趙顯臻。陳仲泓分享自己為阿仙奴球迷，小時候對足球的熱愛更勝田徑。他為田徑辭去配藥員工作，於浸大修讀體育及康樂管理課程。他稱，幸得學校提供運動員收生計劃，令他在學時有更多時間訓練。在東京殘奧獲獎的乒乓球運動員王婷莛，亦在分享會上表達對獲獎感受，坦言感覺不真實，「獎牌畀到信心我，目標會更明確。」

香港新聞博覽館今日起設「奧運雄心」專題展覽，以圖片及報章報道，配以文字介紹多名本港運動員的心路歷程，包括於東奧獲得獎項的多名運動員。展覽亦有介紹港隊參加奧運會及殘奧的歷史，並會播放比賽的精華片段等。