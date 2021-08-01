全民運動日林鄭試玩躲避盤 「蝦碌」擲中現場觀眾

康樂及文化事務署今日（1日）舉行「全民運動日」，行政長官林鄭月娥前往活動場地之一的車公廟體育館參觀，並試玩硬地滾球及躲避盤等活動。參觀完畢後，林鄭未有回應現場記者的提問，直接離開會場。



▼8月1日林鄭月娥參觀「全民運動日」▼



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除了林鄭月娥外，民政事務局局長徐英偉、民政事務局常任秘書長謝凌潔貞及康文署署長劉明光亦有出席。

參觀跳舞表演後，他們試玩部份體育館內的項目，包括硬地滾球及躲避盤，亦參觀了地壺球及室內賽艇。

在躲避盤環節中，參加者要把躲避盤投擲在網內。觀看教練示範後，林鄭月娥及徐英偉亦有份參與，惟林鄭多次投擲亦不中「目標」，其中一次更出現「蝦碌」現面，不小心將躲避盤擲中現場觀眾，幸該名觀眾無大礙。相反，徐英偉則較「上手」，曾成功把躲避盤扔中網內。

參觀完畢後，他們均未有回答記者提問。離場時有記者查詢有關教育局宣布全面終止與教協的工作關係的問題，但林鄭未有理會及直接離開。