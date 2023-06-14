醫生與有夫之婦有染遭勒索逾200萬　女方丈夫和友人遭判囚32個月

已婚男醫生透過應用程式結織一名有夫之婦，曾相約見面並到酒店性交。惟女方丈夫涉得知妻子「偷食」後，聯同多名友人勒索醫生，指其「大佬」知悉事件後大怒。一名有份勒索的銀行經理則威嚇「無咗隻手做唔到手術架」。經討價還價，醫生最終同意支付229萬元，並先交出1.8萬元。此外，他又按要求寫下和讀出道歉信，銀行經理則在旁拍片。醫生數天後報警，女方丈夫和銀行經理被捕。兩人今（14日）在區域法院承認非法禁錮和勒索兩罪，法官指兩被告在案中暗示會傷害醫生，又威脅公開事件，醫生的心理壓力不言而諭，決定判兩被告監禁32個月。



被告倪少軒（51歲）和文家豪（38歲），案發時分別無業和任職銀行經理。辯方求情時透露，首被告已和陳姓妻子復合。次被告則因愚蠢，打算幫助首被告，案中沒有得到報酬，又指他在案中沒有使用暴力。

法官判刑時指，被告以事主X和陳有染為藉口，從而勒索X。他們犯案有一定計劃，如曾跟蹤X的家人，才可講出X妻子的行蹤。此外，他們亦暗示會傷害X，又威脅公開事件。X在案中雖然實際損失只有1.8萬元，但其沉重心理壓力不言而諭。經考慮後，法官最終判處兩人監禁32個月。

次被告曾稱「你都唔想跑唔到馬拉松架」

案情指，事主X於2021年8月透過約會應用程式結識首被告的陳姓妻子。兩人相約見面，並曾到酒店性交。於2021年9月3日晚上7時許，X在九龍塘某停車場登上其私家車，兩被告和另一男子出現，首被告並稱是陳的妻子。三人登上X的私家車，期間首被告稱知道X和陳發生關係，又講出X的住址和工作地點等。他又稱「呢件事已經去到大佬到，佢都好嬲，我揸唔到主意」。

X之後依首被告指示，開車到停車場的4樓，以等候其「大佬」。期間，次被告向X稱「你都唔想跑唔到馬拉松架」、「無咗隻手做唔到手術架」，又問「你老婆啱啱係咪去完海之戀買嘢啊？」

X曾寫下和讀出道歉信 遭拍下片段

四名男子其後到達，首被告向X指其中一人是其「大佬」。該「大佬」著X給個交代，X提議賠償30萬元予首被告，次被告回應「江湖規矩 298」，X理解為支付298萬元。眾人就金額討價還價，X最終同意支付229萬。X並在要求下，在車上寫下和讀出道歉信，次被告期間拍片。X之後開車到附近大廈，並提款1.8萬元，交給首被告。

X於同月5日透過訊息，表示想在律師樓支付餘款。惟兩被告在翌日早上，於X準備開車上班時出現，質問他為何要聘用律師。而首被告其後傳送照片予X，照片有X和陳的樣貌，又指稱X「專搞人老婆」、「女病人要小心」、「睇症睇到上酒店」。X最終於同月7日報案，期間兩被告到X的診所。X則相約他們到中環一間咖啡店見面，警員則在咖啡店拘捕兩人。

案件編號：DCCC 245/2022、405/2023