留日女生串謀電騙犯　裸照勒索內地女生家人2千萬　判囚3年半

留日女生涉嫌與電騙案騙徒合謀，以內地女學生裸照勒索其家人2千萬元贖金，留日女生並負責假扮中國特工在港與女事主接洽，並把她帶到愉景灣酒店。留日女生自辯時稱她亦曾遭受電騙，在案中被指示充當女特工與事主接洽。她早前被裁定串謀欺詐罪成，案件今(7日)在區域法院判刑，法官李慶年指被告的辯詞不斷誤導法庭，不信她是被迫犯案，而是你情我願，貪圖快錢，認為她並無悔意，判女被告入獄3年半。



被告胡詠心（22歲），被控於2021年9月18日與2021年9月21日在香港與名為「劉健」的人士及其他不知名人士，一同串謀詐騙劉父，即虛假地表示劉父的女兒正被他們禁錮，及劉父須支付港幣或人民幣2000萬元贖金。

被告胡詠心被裁定串謀欺詐罪成，被判入獄3年半。

求情被告入世未深受咸嚇才參與

辯方求情指事主父親沒有實際損失，事主亦未受恫嚇。被告因入世未深，受威嚇才參與。惟法官指因警方行動迅速，很快確認事主地點，匪徒才未能得逞。又指被告雖然年青，但她在警方調查或庭上作供，都不斷誤導警方及法庭， 毫無悔意，難接受她重犯機會低的說法。

官指計劃周詳部署精密

李官續指，針對公眾及令人討厭不恥的詐騙，如街頭及電話騙案等，須採嚴厲的判刑，以起阻嚇作用。本案涉及犯罪集團人數超過4人，且計劃周詳，部署精密，並以假綁架詐騙事主家人，更曾用事主裸體視頻截圖作勒索，這對事主及其家人的精神困擾可想而知。李官不同意被告是在威逼下成為「特派員」，反斥被告是你情我願，及貪快錢的情況下犯案。考慮到被告過去背景良好，判她入獄3年半。

事主來港不久收不明來電指涉案

案情指，女事主於2021年8月由內地來港讀書，同年9月收到不明來電，指她的電話卡涉違規，電話之後轉接到自稱公安的男子，他們稱要事主就一宗洗黑錢案配合調查，又指示事主不得與外間聯絡。兩日後，該些自稱公安的人士要事主提供銀行戶口號碼及密碼。

視訊中要求脫光衣服檢查特徵

該些人士又要事主加入一個群組，一名自稱是公安的女子與事主進行視訊，並要求事主脫光衣服以讓他們檢查是否有嫌疑犯的特徵。一日後，事主被要求交出58萬港元以證清白，事主沒有照做。

被告以女特工身份與事主接洽

事主於9月20日應要求到香港站，並與自稱是中國公安女特工的被告接洽，被告曾出示國際刑警證件，她拿走事主的手機等物品後，指示事主到愉景灣酒店，並交了一部手機給事主以保持通話，又叫事主不要跟外界聯絡或亂走

警方在酒店發現被告及事主

事主在內地家人收到訊息指事主被綁架，並傳送了事主的裸照，要求贖金2千萬元，事主家人報警，警方翌日凌晨在愉景灣酒店找回事主，又在另一房間拘捕被告。

被告稱在酒店隔離時亦曾接公安電話

被告自辯稱她是留學日本的學生，疫情期間回港在酒店隔離時，收到內地公安電話，指她涉及內地洗黑錢案，要她配合調查，否則會捉她到北京受審。被告稱她在隔離期間無法與外間溝通，信以為真，一直配合對方要求，又怕被捉回內地，故有依指示與事主接洽。

案件編號：DCCC 194/ 2022