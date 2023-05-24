男警與女網友開房後偷卡再勒索　取款被警截稱做緊嘢　認罪囚2年

男警透過交友程式「Tinder」認識一名女網友，雙方交換裸照，兩天後相約到酒店開房，惟警員涉在女網友沖身時，偷走她的信用卡並到超市及便利店買約千多元物品，之後又向女方聲稱「拍咗片」，勒索2萬元。他並駕駛警方的私家車往取款，卻遭同袍截停，他曾一度爭扎，更曾說：「做緊嘢…..有事慢慢講。」男警今(23日)在荃灣法院(暫代區域法院)認罪，求情稱事前無預謀，他亦沒有拍過事主的片段。暫委法官溫紹明指被告違反誠信，無論他是否有片段手亦令事主受驚，行為卑劣，判他入獄24個月。



用事主信用卡買雞胸海帶及蛋

被告陳子浩，27歲，警員。他承認盜竊、勒索、抗拒警員及2項以欺騙手段取得財產等5項罪名，指他於2022年1月20日，在屯門悅品度假酒店內，偷竊女子X的1張信用卡；又在同日於元朗的便利店和超級市場，用該卡購買2包海帶、1樽橙汁、1包溏心蛋、2盒薄荷糖、1包味噌蛋、7包雞胸肉、4盒香煙、4包消毒濕紙巾、2樽辣椒油及2盒口罩。被告並承認於2022年1月21日，以恫嚇方式要求女子X交出2萬港元；及同日在尖沙咀加連威老道抗拒警員。

被告陳子浩在荃灣法院承認盜竊及勒索等５罪，被判入獄兩年。（資料圖片）

剛相識即交換裸照並相約性交

案情指，被告於同年1月17日透過交友程式「Tinder」認識26歲的女事主X，雙方並有交換裸照，2人並相約於同月19日晚上到悅品度假酒店性交。完事後X往洗澡，她之後發現被告已穿好衣服並先離開。翌日凌晨，X發現遺失了信用卡並報失，發現有人曾用其信用卡購物。

聲稱影咗你片向X勒索

同月21日，被告聯絡X並說出她的全名，又聲言：「影咗你片。」被告要求X交出8000港元，否則會將片傳給她的朋友。被告之後曾提高金額至1.5萬元，又說若未能有限期前付款會「加價」至4萬，兩人討價還價，被告最終同意將金額定為2萬元，又提醒X不要報警。

被同袍截獲即稱做緊嘢

X感驚恐最後報警，她在尖沙咀警署報案時與被告保持聯絡，X當晚10時許把一個塞滿廢紙的紙袋放入加連威老道一個信箱，並通知被告去取。被告到步後四處張望，警員隨即現身並把他截停，被告嘗試逃跑，1名警員制服被告時擦傷，被告曾作激烈反抗，並說：「做緊嘢，唔好搞大佢，有事慢慢講。」

事後發現，被告被捕前正在當值，他駕駛警方私家車徘徊，他用事主信用卡所購買的物吅約值1100港元。

求情稱無預謀亦無拍片

辯方求情稱，被告於2016年加入警隊，與女友同住，事件並無預謀，被告因一時貪心才信X的信用卡，他亦沒有拍片，其恐嚇亦只是空洞恫嚇，亦沒有恐嚇對X武力，但同意其警員身份屬加刑因素。

案件編號：DCCC 594/2022