伊瑪、三信兩款循環扇部件阻燃測試不達標　機電署籲停用涉事批次

機電工程署今日（14日）呼籲市民停用兩款「伊瑪」及「三信」牌循環扇，指受影影響批次的循環扇經檢測發現有瑕疵，導致產品部件阻燃測試不符合標準，為確保產品安全，供應商決定安排產品回收以更換零件。



涉及型號分別為伊瑪（Imarflex）IFQ-243R及三信（Sanshin）SCF0619，機電署指，受影響批次的循環扇分別自2022年4月起及2022年3月起在香港發售，市民如已購買上述循環扇，可致電萬利嘉實業有限公司的熱線2422 1244及宏俊有限公司的熱線2341 2381，以確認所購買的循環扇是否受影響批次，並安排更換產品零件。



機電工程署6月14日呼籲市民停用「伊瑪」牌一款型號為IFQ-243R的循環扇（右）及「三信」牌一款型號為SCF0619的循環扇。（左）（機電署圖片）

受影響兩款產品資料：

品牌/型號/受影響生產批次/受影響生產批次號碼

．伊瑪（Imarflex）/IFQ-243R/2022年4月起/S/N 1510O060665至S/N 1510O061664



．三信（Sanshin）/SCF0619/2022年3月起/機身生產批次編號第八至11個號碼為2203



機電署表示根據供應商指，受影響批次的循環扇經檢測發現有瑕疵，導致產品部件阻燃測試不符合標準，為確保產品安全，供應商決定安排產品回收以更換零件。

受影響批次循環扇分別自2022年4月起及2022年3月起在香港發售，機電署表示市民如已購買上述循環扇，可致電萬利嘉實業有限公司的熱線2422 1244及宏俊有限公司的熱線2341 2381，以確認所購買的循環扇是否受影響的批次並安排更換產品零件。

機電署表示，有關產品的回收詳情，可參閱萬利嘉實業有限公司網頁www.manyprofit.com及宏俊有限公司網頁www.masswinning.com。