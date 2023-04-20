樂聲牌、KDK六款抽濕機有潛在點燃風險　機電署促停用並安排更換

信興集團今日（20日）發出通告指，松下電器（Panasonic Corporation）在日本發出自願回收指定型號抽濕機通告指，旗下指定型號抽濕機的除濕輪附近，有潛在點燃風險的安全隱患，當中有6個型號的抽濕機曾在本港出售，涉及Panasonic和KDK品牌。集團決定自願性回收涉事抽濕機，並建議顧客暫停使用。

機電工程署亦呼籲，市民應停用該6款抽濕機，並聯絡信興電器貿易有限公司安排免費上門更換。



信興集團下午發出的通告指，旗下品牌Panasonic和KDK在香港和澳門亦曾出售同類型號抽濕機，涉及的型號包括：

Panasonic

．F-YZB10X（2006年至2008年3月製造）

．F-YHC12X

．F-YHE15X

KDK

．GZB10X（2006年至2008年2月製造）

．GHC12X

．GHE15X

受影響顧客可到樂聲牌母公司信興集團的網站，登記以更換涉事產品。（信興集團網頁截圖）

有潛在點燃風險的安全隱患

機電署及樂聲牌均指出，根據報告和分析，Panasonic和KDK這6個型號的抽濕機在極其罕有情況下，當空氣中的外來化合物被抽濕機內之除濕輪材質吸收，並在風扇轉速不正常降低的情況下，除濕輪附近可能有潛在點燃風險的安全隱患。



機電署呼籲，市民停用該6款抽濕機，並聯絡信興電器貿易有限公司安排免費上門更換。

信興強調，十分重視產品安全，故決定自願性回收上述指定型號的抽濕機，並建議顧客暫停使用涉事型號抽濕機，以便公司安排免費更換產品。

機電署促用戶聯絡信興更換

受影響顧客可到樂聲牌母公司信興集團的網站，查閱回收詳情，並可登記聯絡資料和涉事產品資料，以安排更換產品。顧客亦可致電電話專線2406 5733查詢有關安排。