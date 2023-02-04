機電署首引機電裝備合成法　換獸醫化驗所製冷機系統　慳一半時間

除了建屋可以採用「組裝合成法」（MiC），近年興起的機電裝備合成法（MiMEP）亦可預先在工廠完成大部分安裝工程，大幅減少工地人手、安裝時間。機電工程署去年四月以機電裝備合成法，完成上水大龍獸醫化驗所的更換製冷機系統工程，成為政府首個運用機電裝備合成法的機電設備更換工程，相較傳統模式，施工由90日大減至38日，縮短超過一半。



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機電工程署去年四月以機電裝備合成法為大龍獸醫化驗所進行更換製冷機系統工程，工程團隊先到化驗所，利人無人機3D雷射掃描建立建築資訊模型（BIM），在電腦模擬及制定整個施工過程，最後制定了八個模組用作更換及安裝，其中獨立冷凍水泵模組就包括四台冷凍水泵及電機設備控制板、變頻器等設備。

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八個模組完成設計後，工程團隊再將數據發送到工廠，配合機械人及電腦程式，預先在工廠完成切割、焊接及組裝等工序，然後將整個模組送到工地，直接以吊臂車吊到天台上進行最後安裝及接駁。

此外，機電署亦透過綜合樓宇管理系統以電腦監測機組數據，屋宇裝備工程師(綜合工程) 黃芷君指日後當技術人員需檢查時，只需要掃描RFID標籤，即可在平板電腦檢閱數碼化的工程資訊以及保養紀錄等相關資料。

署理高級屋宇裝備工程師(綜合工程) 馬雋儒指出，大龍獸醫化驗所的地方較細，加上有不少設施及儀器有長期冷氣需要，所以要分兩階段逐部更換舊有的風冷設備，而在機電裝備合成法的應用下，不但令冷氣可以持續運作，亦將施工時間由預期90日大減到38日，將對化驗所運作的影響減至最低。

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馬雋儒又指，工程的造價與傳統方式相若，雖然建立建築資訊模型等地方會用多了資源，但時間及人手上減少了近5成，工程製造的建築廢料亦較估算少7成，認為是值得的投資。另外，馬雋儒又表示，大部分的工程都適合使用機電裝備合成法，會探討日後會否在其他工程上亦應用機電裝備合成法。