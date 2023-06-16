教育局資源套籲勿叫學生花名例如「鵪鶉」　校長：條線係互相尊重

教育局最新上載《教師專業價值觀和操守》學校培訓資源套，當中列出4個情景讓教師討論。4個情景之一是討論老師叫學生花名的看法，個案中老師認為花名能拉近師生關係，並以「鵪鶉」稱呼一學生，但涉事學生聽到後錯愕不已，教育局分析指有關做法忽略學生感受，且起帶頭作用令其他學生仿效。



福建中學附屬學校校長徐區懿華表示，師生關係好，確有互相改花名情況，但前提是互相尊重，教育局推出資源套起提醒作用，教師應提升敏感度：「唔係關係好時提出就無事，一旦（師生）關係轉差，（叫花名）可能本來善意都變惡意......有時唔係花名，同學連被叫綽號都唔鐘意，叫佢靚女都會唔安樂、唔開心。」



教育局上載《教師專業價值觀和操守》學校培訓資源套，建議學校為教師校本培訓，反思專業角色及價值觀。（資料圖片/鄧穎琳攝）

《教師專業價值觀和操守》學校培訓資源套其中一個情景討論涉及老師叫學生花名，教育局指該情景討論目標是教師應致力建立融洽校園文化，教師應以身作則教導學生建立互相尊重的態度，以及在處理學生問題時，應時刻保持警覺性。

在該個配以動畫的情境，一名老師認為叫學生花名能拉近師生關係，並以「鵪鶉」稱呼「何同學」，何聽後錯愕且怕因此被人取笑。教育局分析該情景指，教師做法忽略學生感受，且起帶頭作用使其他學生仿效。至於學生叫老師花名，教育局認為教師應秉持專業形象，不應隨意叫他人花名，亦不應讓學生以花名稱呼自己。

《教師專業價值觀和操守》學校培訓資源套列4情景讓教師討論，包括討論老師叫學生花名看法，個案中老師認為花名拉近師生關係，並以「鵪鶉」稱呼學生，但學生聽到後錯愕不已。（《教師專業價值觀和操守》資源套截圖）

徐區懿華今日（16日）在商台節目指，教育局推出資源套討論有關花名事宜是好事，她認為對改花名界線或規定不應太過緊，資源套討論可增加教師對相關情況的敏感度，明白互相尊重重要性：「唔係關係好時提出就無事，一旦（師生）關係轉差，（叫花名）可能本來善意都變惡意。」

徐區懿華稱資源套可增教師敏感度：叫靚女可能都會唔開心

徐區懿華稱，難以定義哪個「花名」應叫或不應叫，因即使是一個普通綽號，聽者也可能感到不快：「叫佢（同學）靚女、見佢高叫佢高腳七，佢都可能會唔安樂、唔開心，覺得點解要咁講我？」