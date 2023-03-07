教育局推出第二輪先導計劃　邀院校辦應用學位課程　下學年推出

今屆政府提出加強職專教育，研究推出更多應用學位課程，並取代現有的毅進文憑課程。教育局今（7日）公布，推出第二輪應用學位課程先導計劃，以培育更多掌握應用技術能力的高質量人才，預計課程最早於2024／25學年推出。

首輪先導計劃共涵蓋四個課程，包括護理、檢測和認證、園藝樹藝及園境管理，並已於本學年推出。教育局指，在首輪未獲涵蓋的行業會獲優先考慮，指定專業／界別課程資助計劃（資助計劃）下提供自資學士學位課程的院校會獲邀提交計劃書。



教育局今（7日）公布，推出第二輪應用學位課程先導計劃，以培育更多掌握應用技術能力的高質量人才，預計課程最早於2024／25學年推出。(資料圖片)

教育局發言人表示，為配合《行政長官2022年施政報告》中以『職學聯通、多元發展』的策略推廣職業專才教育，並跟進二○二三／二四年度《財政預算案》宣布的措施，政府將推出第二輪先導計劃，以研究及推動應用學位在香港的發展，進一步強化職業專才教育在專上教育層面的進階路徑。」

指定專業／界別課程資助計劃（資助計劃）下提供自資學士學位課程的院校會獲邀就第二輪先導計劃提交計劃書。每所獲甄選的院校將被邀請從資助計劃涵蓋有殷切人力資源需求的行業中，選取最多兩個有較強職業元素的現有學位課程，透過修改課程的結構和內容，發展成為應用學位課程，在首輪未獲涵蓋的行業會獲優先考慮。

應用學位應具備以下明顯有別於其他學位課程的獨特之處：

（一）資歷級別與傳統學術學位相同（即定為資歷架構第五級）；

（二）收生要求更靈活。除學術成績外，應考慮其他相關因素（例如技能為本的能力和成就，以及工作經驗）；

（三）着重培養應用能力、結合理論和實踐、提供大量的實習和職場學習機會，並為畢業生作好投身特定行業的準備，但同時能銜接其他資歷；以及

（四）由業界積極參與發展，並獲相關行業認可。

明愛專上學院本學年開辦護理學應用學位課程。(資料圖片)

教育局早前推行首輪應用學位課程先導計劃，向院校一筆過撥款200萬元設立首批課程。首批應用學位課程，包括明愛專上學院的護理學、都會大學的綜合檢測和認證課程、THEi舉辦的園藝樹藝及園境管理以及東華學院的應用老年學。