樂聚維港嘉年華｜7.8開鑼　20場水上音樂會門票免費派

本港逐步踏入復常，大型盛事亦將陸續舉辦。旅發局由7月8日起，將一連五個周末晚上，於灣仔海濱舉辦「樂聚維港嘉年華」，市民及旅客可免費入場。當中焦點活動「維港水上音樂會」，多達40組中港台及海外歌手或組合將登台演出，本地歌手包括陳慧琳、王菀之、陳柏宇等。下文將講解領取門票的流程。



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幻彩詠香江推水上煙火版

旅發局舉辦的「樂聚維港嘉年華」由7月8日起，一連五個星期六及星期日，即合共10日，在灣仔海濱包括水上運動及康樂主題區、HarbourChill 海濱休閒站，以及灣仔臨時海濱花園舉行，佔地逾3萬平方米，可同時容納15,000人，亦設有休憩區提供飲品小食，包括酒精飲品。

期間每晚8時上演的「幻彩詠香江」同時亦推出水上煙火版，由7月8日起，為期一個月將加強燈光效果。至於在嘉年華舉行的10日期間，更設有水上煙火特效。

「樂聚維港嘉年華」在灣仔海濱包括水上運動及康樂主題區、HarbourChill 海濱休閒站，以及灣仔臨時海濱花園舉行。（旅發局）

陳慧琳、王菀之、陳柏宇等音樂會演出

當中焦點活動之一為「維港水上音樂會」，旅發局將在灣仔水上單車所在的海傍，以躉船打造水上舞台，10日共上演20場維港水上音樂會，即每晚舉行兩場，每場約45分鐘至1小時。

音樂會每周均設有主題，包括亞洲力量、音樂新世代、「硬地搖滾」派對、廣東流行匯及電音狂熱，逾40組香港、內地、台灣及海外歌手或樂隊輪流登場，涵蓋流行音樂、搖滾樂、電音等風格。

將演出的本地著名歌手或組合包括陳慧琳、王菀之、周國賢、陳柏宇、小塵埃等。

免費門票分兩輪發放 先領先得

旅發局預料每場可容納2,500名觀眾參與，當中八成留予本地市民。門票將在6月27日及7月17日，經旅發局電子平台分兩輪免費發放，數量有限，領完即止。市民可預先在網站登記帳戶，每個帳戶同時可領最多兩場時間的門票，即合共4張。

由於不設座位及劃位，市民成功領取門票後，只須出示電子門票上的QR Code，經掃瞄後便可入場，惟每個QR Code只能使用一次，即掃瞄後便會作廢。

▼門票領取及入場步驟一覽▼



街頭表演及極限運動表演

除了水上音樂會外，灣仔海濱屆時同一時間亦舉行多項活動，全部毋須門票。當中包括街頭表演，25組由本地及海外表演隊伍，將輪流演出並與觀眾互動，包括前澳洲藝術體操冠軍選手便送上LED呼啦圈表演，亦有大象藝術裝置、LED醒獅團、雜耍、森巴鼓樂、功夫表演等。

此外亦設有戶外X-game表演區，旅發局邀請多名本地、內地及日本越野單車及滑板頂尖好手展現高難度動作，包括國家滑板選手陳燁、香港滑板一哥陸俊彥；亦有本地霹靂舞及街舞精英，包括香港霹靂舞代表隊曾子驊、舞團Good Job Brother及Funky Heroes等。