黃鴨︱一文看清周日父親節維港巡游路線　五大打卡位送別黃鴨

兩隻巨型黃色橡皮鴨重遊香港掀賞鴨熱潮，其中一隻黃鴨將於周日父親節（18日）下午1時開始從中環海面出發，沿途由金鐘出發，經過銅鑼灣避風塘、炮台山東岸公園主題區再游向尖沙咀星光大道及文化中心，最後折返中環海面，全程約2小時。主辦單位特別呼籲，當日避免駕駛或乘坐私人船隻靠近，以免衝擊或製造海浪影響橡皮鴨，建議大眾可於維港兩岸不同地方觀賞。



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海上巡遊將於周日約下午1時開始，其中一隻橡皮鴨會由展出的中環海面出發，為首個在維港海上巡遊的大型戶外充氣藝術裝置，沿着維港美麗海岸線漫「游」，經過銅鑼灣避風塘、炮台山東岸公園主題區，再游向尖沙咀，途經著名地標如星光大道，「游」至文化中心後便會折返中環海面，與另一隻黃鴨相聚。

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周日黃鴨巡遊 主辦方呼籲私人船勿靠近

主辦單位特別呼籲，當日市民避免駕駛或乘坐私人船隻靠近，以免衝擊或製造海浪影響橡皮鴨，建議大眾可於維港兩岸不同地方觀賞。巡遊過後，展覽於當日將隨即圓滿閉幕，而現場的網購領取處則繼續開放至本月22日下午8時，供已網購的顧客前往提貨。

創辦人林樹鑫表示，大型戶外海上充氣藝術裝置需要面對不同天氣及突如其來的外在環境挑戰，經過連日觀察，與專業團隊商討及衡量過營運成本等因素後，認為最適合於周日為展覽作結。

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