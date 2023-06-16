侵入性腦膜炎雙球菌｜46歲男子染疫一度失去知覺　潛伏期內沒外遊

衞生防護中心今日（16日）公布，正調查一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，涉及一名46歲男子，他於上周二（13日）被發現失去知覺，同日送往瑪麗醫院急症室，腦脊液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應。病人現時情況穩定。衞生防護中心初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊，其家居接觸者至今沒有出現病徵。衞生防護中心的調查仍在進行中。



衞生防護中心今日指正調查一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，個案涉及一名46歲男子，他於6月13日被發現失去知覺，同日送往瑪麗醫院急症室，並入院接受治療。個案臨床診斷為腦膜炎雙球菌血症，病人現時情況穩定，病人的腦脊液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應。

衞生防護中心初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊，其家居接觸者至今沒有出現病徵。衞生防護中心的調查仍在進行中。

發言人表示，腦膜炎雙球菌感染是由腦膜炎雙球菌所引起，主要經由直接接觸帶菌者的呼吸道分泌物（包括口鼻分泌物）而傳播。潛伏期由二至十日，一般為三至四日。中心又提醒，有關臨床病徵並不一致。當細菌入侵血液（腦膜炎雙球菌血症）或包圍腦部及脊髓的內膜（流行性腦膜炎）時，可引致嚴重病症。