退伍軍人病｜聯合醫院疑現院內感染　12個水樣本及環境樣本帶病菌

聯合醫院一名86歲男病人早前疑院內感染退伍軍人病，衞生防護中心今日（16日）匯報調查進度，指男病人證實對嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型呈陽性反應，而在聯合醫院採集的水樣本及環境樣本，化驗後證實分別有11個及一個對退伍軍人桿菌呈陽性，院方已消毒有關供水系統。



聯合醫院。（資料圖片）

衞生防護中心上月31日公布聯合醫院一名86歲男病人退伍軍人病，其呼吸道樣本經化驗後，證實對嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型呈陽性反應。病人於5月16日至25日期間入住聯合醫院，同月26日再度入住該院，由於他整個潛伏期均住院，初步屬院內感染個案，故防護中心就個案展開調查。

中心稱，5月31日聯同機電工程署到聯合醫院採集水樣本及環境採樣樣本，進行退伍軍人桿菌檢測，以調查可能的感染源頭及支援執行控制措施。經化驗後，17個水樣本中有11個對嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型呈陽性反應，濃度為每毫升0.4至34個菌落形成單位不等。而四個環境樣本中，一個對嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型呈陽性反應。

衞生防護中心。（資料圖片）

防護中心公共衞生化驗服務處的化驗調查發現，病人的呼吸道樣本與陽性水樣本均屬於嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型，進一步基因序列型分析仍在進行中，故現階段調查顯示該個案屬院內感染個案。

衞生署稱已知悉聯合醫院已消毒有關供水系統，防護中心已向該院職員和住院病人提供預防退伍軍人病的健康建議，包括免疫力弱的人士應飲用無菌或經煮沸的水、以其刷牙及漱口，並聯同院方在病人曾入住的病房加強醫學監察，至今沒有發現新增個案。中心會與該院密切聯繫，繼續監察情況及進行流行病學調查。