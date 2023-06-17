《願榮光》重現KKBOX及Spotify　Apple Music續只餘台語版

政府入稟法庭申請禁制令，禁止傳播歌曲《願榮光歸香港》（Glory to Hong Kong）。創作團隊Dgx的《榮光》歌曲，本周三（14日）起在蘋果音樂平台iTunes及多個音樂平台消失，當時原創團體指，正在處理一些和串流平台無關的技術問題。



今日所見，《願榮光歸香港》多個版本在今日已重新在各音樂平台上架，包括KKBOX及Spotify，惟Apple Music現時仍只餘下一個台灣樂團的版本。



早前在多個音樂平台下架的《願榮光歸香港》創作人「湯瑪仕與眾香港人」版本已重新上KKBOX及Spotify，以「願光歸香港2023 Edition」專輯名字重現八首不同版本的《願榮光》及兩首《不屈進行曲》。

律政司今月初入稟法院申請禁制令及臨時禁制令，要求禁止4項與反修例歌曲《願榮光》相關的非法行為，包括傳播、轉載等，法院在前日宣布案件在7月21日在高等法院再處理臨時禁制令申請。

在法院宣布高院處理臨時禁制令申請的翌日，《願榮光》創作人「湯瑪仕與眾香港人」版本在多個音樂平台下架，當中Apple Music，現時只餘下一個台灣樂團的版本；Spotify及KKBOX的雖然仍可以找到相關歌曲，惟試聽時均指無法播放歌曲。

《願榮光》原創者同日晚上10時許，於其專屬FB專頁「願榮光歸香港Dgx原創團隊」中發帖，解釋「正在處理一些和串流平台無關的技術問題，很抱歉帶來暫時性的影響。謝謝每一位聽眾」。團隊未有於帖文中明確表明所涉何種技術問題。