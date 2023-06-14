《願榮光》於各串流平台近乎清零　KKBOX晚上同下架只餘台語版

港府向法庭申請禁制令，禁止公眾以任何方式傳播2019年反修例歌曲《願榮光歸香港》，案件排期至7月21日聆訊。多個串流音樂平台早前仍可以搜尋多個《願榮光》版本。不過，繼Apple Music、Spotify今日（14日）將《願榮光》下架後，KKBOX亦跟隨其後，網頁版的歌曲清單幾乎「清零」，包括原創版、純音樂版、英文版等均告消失，只餘以台語主唱的台灣版本；手機APP則仍可搜尋「湯瑪仕與眾香港人」原創版，但已無法收聽，並顯示為「無法播放這首歌曲 Ooops! 我們正努力讓歌曲重新上架」。

各大串流平台相繼下架，不過YouTube仍有《願榮光》影片可以瀏覽。



記者今日於KKBOX搜尋《願榮光歸香港》，僅餘由董事長樂團主唱、以台語演繹的版本。(KKBOX官網截圖)

周一仍現各音樂平台 今早開始陸續下架

在本周一（12日）在開案當日瀏覽多個音樂平台，包括iTunes、Apple Music、KKBOX、Spotify、YouTube等均有顯示《願榮光》搜尋結果，亦提供多個音樂版本，包括創作人「湯瑪仕與眾香港人」版本。當中更以購買歌曲的iTunes，排行十大排名榜更曾清一色是《願榮光》系列或相關的歌曲。

不過，今日iTunes已經《願榮光》下架，已購買下載的音樂則可以繼續收聽，同樣是Apple音樂軟件的Apple Music，亦於下午起無法搜尋大部份《願榮光》版本，原本5個版本包括原創「湯瑪仕與眾香港人」版、純音樂版、英文版等已消失，現時只餘下一個台灣樂團的版本。Spotify亦於傍晚6時許時將音樂下架，顯示「無法播放歌曲」，用戶已無法收聽。

2019年時，KKBOX曾於Facebook發帖文指，《願榮光歸香港》於平台上上架。（KKBOX Facebook截圖）

KKBOX仍有一個版本 但已未能播放

原本於下午時分仍將《願榮光》列入歌曲清單的KKBOX，今日晚上亦緊隨其他平台步伐，將大部份《願榮光》版本下架，已無法搜尋，KKBOX手機程式則仍有顯示「湯瑪仕與眾香港人」原創版，但嘗試聽取時，平台隨即彈出警示，「無法播放這首歌曲 Ooops! 我們正努力讓歌曲重新上架。」網頁版亦發現該原創版被納入不同歌單，但已未能播放，並顯示為「未授權」。平台現時僅餘由董事長樂團主唱、以台語演繹的版本，其歌詞亦全屬台語音譯。

翻查資料顯示，KKBOX於2019年宣布，已將《願榮光》上架供下載，官方亦在回覆留言時確認，已經得到版權擁有人授權 KKBOX 合法將歌曲上架。KKBOX當時在FB公布時形容現在是最壞的時代，「呢首係屬於你同我嘅歌，記錄大家嘅心願，相信黎明終會來臨。」

至於YouTube Music同樣只剩下《願榮光》台灣樂團版本，不過YouTube上仍然有影片版本。

記者嘗試聽取「湯瑪仕與眾香港人」原創版，平台隨即彈出警示，「無法播放這首歌曲 Ooops! 我們正努力讓歌曲重新上架。」(KKBOX手機APP截圖)

港府早前向法庭申請禁制令，要求禁止公眾以任何方式傳播歌曲《願榮光》，高等法院本周一開庭處理，《國安法》指定法官陳嘉信將案排期7月21日聆訊。

律政司今日根據法庭命令，將有關禁制令申請的傳訊令狀、臨時禁制令傳票及法庭命令上載於特區政府、律政司及警務處的網站，公眾人士可以上網查閱。提出抗辯的人士可於6月21日或之前於辦公時間內到灣仔分區警署報案室提交法庭命令指明的個人資料和繳付所需行政費用後，接受送達案件相關文件的副本，並須於收悉該等文件後的七天內提出書面反對理由。