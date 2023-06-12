禁播《願榮光》｜高院排期7月21日聆訊　法官要求釐清被告身份

港府早前向法庭申請禁制令，要求禁止公眾以任何方式傳播歌曲《願榮光歸香港》包括其旋律、歌詞或其組合，以及改編版本。高等法院今（12日）開庭處理，《國安法》指定法官陳嘉信要求律政司釐清被告身份，又關注如何向被告送達文件，律政司代表稱要索取指示，陳官將案排期7月21日聆訊。



原告為律政司司長，被告為從事相關禁制行為的人。

代表律政司出庭的女律師稱，若法庭頒下禁令，政府打算在政府的相關網頁，及警署報案室張貼法庭命令。（凌子淇攝）

律政司稱禁令非針對全世界

陳官今要求律政司釐清被告身份，律政司的代表稱禁制令並非要針對「全世界（the world at large）」，而是針對「正在干犯（who have been conducting）」涉案4類禁制行為的人。律政司又指，倘若某人在禁制令生效後犯案，便需視乎案件的事實及證據，判斷是否持續行為。

需時索取法律指示

陳官再問，倘若某人在禁制令生效前，並無作出任何禁制行為，但在禁制令之後犯案，會否被視作違反禁制令？律政司起初稱，針對「正在干犯及有意圖干犯（conducting now and intended to conduct）」的人，但陳官認為律政司說法，仍然是將禁制令生效後犯案的人排除在外，做法「有點奇怪」。律政司最終表示需時索取法律指示。

官關注如何向被告送達文件

陳官亦關注，一旦禁制令生效後，如何向被告送達文件。律政司提議透過香港政府、律政司及警方3個官方網頁刊登相關文件，另在灣仔分區警署報案室，張貼可連結至該些文件的二維碼，並會發佈新聞公報。陳官質疑可能會有被告不瀏覽官方網站，或從不去警署，認為應該以至少在各一份中英文報紙刊登廣告。律政司指，政府就禁制令發新聞公告後，便會被傳媒廣泛報道，效果比刊報更好。

2019年社運期間，經常有示威者在活動中唱出《願榮光歸香港》。(詳看下圖)

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指歌曲意圖煽動分裂國家

入稟狀指，原告要求法庭頒禁制令，禁制被告或其代理人以任何方式，包括在互聯網或線上媒介，廣播、表演、印刷、出版、傳播、展示《榮光》包括其旋律、歌詞或其組合，以及其改編版本，具意圖煽動他人分裂國家，或主張香港從中國分離出去。

令人混淆是特區國歌

入稟狀亦指，原告要求禁制任何人以任何方式傳播《榮光》，旨在將其混淆成香港特區國歌，或指向香港特區是一個擁有自己國歌的獨立國家，意圖侮辱國歌。此外，原告要求法庭頒令，禁止協助、促使、獲取、煽惑、協助、唆使他人參與上述行為；或明知而授權，或容許他人參與上述行為，亦要求法庭頒令被告停止相關行為。

求禁播32條YouTube片

入稟狀亦列出32條要求禁制的Youtube影片，當中包括不同語言版本的MV、純音樂影片，以及「二次創作」作品，例如「香港國歌 願榮光歸香港」、「《願榮光歸香港》 中樂合奏及合唱團版 MV 」和「《願榮光歸香港x肥媽有話兒》 大戲版」等。

案件編號：HCA 855/2023

過去一年接連發生數次播錯國歌事件。(詳看下圖)

▼2023年2月28日 香港冰球隊在波斯尼亞參加世界冰球錦標賽播錯國歌▼



▼2022年12月1日 亞洲經典健力錦標賽播錯香港所屬國歌▼



▼2022年11月14日 亞洲七人欖球系列賽第二站韓國站播錯國歌▼



▼2022年7月23日 香港對戰湯加片段字幕寫錯國歌名稱▼

