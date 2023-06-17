端午節｜煤氣公司辦包糉創健力士世界紀錄　印巴及菲律賓家庭參與

中華煤氣今日（17日）舉行「萬糉同心為公益」活動，首次以線上和實體方式舉行，參與者合共包了超過三千隻糉，創下「線上線下最多人齊包糉」的健力士世界紀錄，將贈予社區。一同包「愛心糉」的除了年輕人，也有少數族裔居民，他們為在港巴基斯坦、菲律賓及印度家庭，過程中加深對中國傳統節日、文化的認識。



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421人挑戰15分鐘包糉 香港地區包超過3000隻

煤氣公司連續23年舉辦「萬糉同心為公益」活動，今年以「全城．傳承糉是情」為主題，與年輕人、少數族裔一起包「愛心糉」，並首次以線上和實體方式舉行。活動於尖沙咀街坊福利會以實體舉行，並以線上形式在港九新界多區的地區組織和社福機構會址，以及煤氣公司於全國約50個省市地區的內地合資公司共同舉辦。

是次挑戰活動，所有參與者必須在15分鐘限時內，完成最少一隻完整、結實包紮的糉子，線上參與者亦須在鏡頭前清晰完成整個包糉過程。結果共有421名參加者完成挑戰，創下「線上線下最多人齊包糉」的健力士世界紀錄。香港地區全日活動共包了超過3,000隻糉，將送贈予社區。

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麥美娟及12立法會議員參加

民政及青年事務局局長麥美娟，以及12位立法會議員亦親身參與這次活動。麥美娟表示，很高興可以參與這項創舉，期待煤氣公司結合傳統，舉辦更多公益活動。煤氣公司常務董事黃維義亦表示，希望用一種創新的方式，將中國人的優秀文化、傳統美德代代相傳，並對社會不同需要人士的關懷、愛心傳播開去、傳承下去。

工程界立法會議員盧偉國帶領15位年輕工程師，組成「工程青年義工隊」加入包糉義工行列，透過這次活動讓年輕工程師明白工作以外，也不忘回報、貢獻社會，幫助弱勢社群。

巴基斯坦居民首次包糉：終於可一償所願

煤氣公司今次活動邀請多個在港巴基斯坦、菲律賓及印度的少數族裔家庭出席，其中包括煤氣公司的員工及其家人。來自巴基斯坦的Hajru表示，一直希望學習包糉，今次活動終於可一償所願。過程中加深他們對中國傳統節日、文化的認識，現場其他義工熱心教導她包糉，加深彼此交流互動，更加融入社區。