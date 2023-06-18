調查指九成外傭有回收家居廢物習慣　團體籲政府支援配合

明愛亞洲外地勞工社會服務計劃調查顯示，九成受訪外傭有回收家居廢物的習慣，回收的頻繁程度受自身環保知識及傭主影響。有僱主表示，因為外傭的回收習慣，令一家變得更為重視廢物回收。計劃高級督導主任、註冊社工黃小慧指，環保回收並非某個群體可以獨力承擔，建議政府多方配合及支援，發揮外傭在家居廢物回收的影響力，僱主亦應予以支持。



明愛亞洲外地勞工社會服務計劃於今年3月至5月，以網上問卷形式訪問了303菲傭及印傭，了解他們回收家居廢物的動機及習慣。調查結果顯示，90%受訪外傭表示有家居廢物作分類及回收的習慣，其中62.5%受訪外傭每日均會回收廢物，11%受訪外傭每兩日回收一次，21%受訪外傭表示每星期回收一次。

調查報告指，不論回收頻密程度如何，大部份受訪外傭均表示，由於本身了解回收的好處，所以影響了他們的回收習慣。此外，每星期一次及每兩日回收一次的受訪外傭之中，三分人受訪外傭表示受「僱主要求」影響，可見僱主對環保回收的支持程度，影響外傭回收廢物的頻率。

明愛亞洲外地勞工社會服務計劃早前招募外傭擔任環保義工，定期聚會學習源頭減廢、清潔回收的方法，推動環保教育，並參觀不同環保回收機構，如喵坊、O•PARK、T · PARK等。僱主Max表示，過往沒有分類回收家居廢物的習慣，但Mayen成為環保義工之後亦令一家五口的環保習慣轉變，目前一家人會避免使用即棄餐具，以及身體力行回收家居廢物回收。

Max說，就讀幼稚園的兒子對於家人將用完的洗頭水膠樽當成普通垃圾處理感到不滿，認為Mayen為兒子帶來正面影響。Mayen即席展示她與僱主兒子一同創作的蛋殼手工作品。

另一外傭Dini則指，僱主得知她於假期擔任回收垃圾的義工之後，對她讚不絕口，一改以往僱主認為她假日「無所事事」的負面印象。她認為，環保教育對外傭非常重要，如果沒有清潔之後再回收，回收物品最終也會變成垃圾。

明愛亞洲外地勞工社會服務計劃高級督導主任黃小慧指，政府張貼在回收箱的資料及宣傳單張都是以中文及英文作宣傳，未能惠及印傭的需要，建議政府透過多方配合及支援，發揮外傭在家居廢物回收的影響力。她續指，僱主可以配合外傭的工作日程，善用現有綠在區區的回收設備，回收不同類型的家居廢物。