廚餘回收│屋邨智能回收桶被指臭味超標　環署否認：居民反應正面

為配合下半年徵收垃圾徵費，政府率先於去年10月底推出公共屋邨廚餘收集試驗計劃，至今已有6條公共屋邨安裝智能回收桶收集廚餘，試驗計劃已進行快半年。一間環保科技公司獲環保署借出試驗屋邨之一的尚德邨智能廚餘回收桶，就減低廚餘氣味提供物理除臭裝置，進行學術研究。

環保署今日表示，試驗計劃所採用的智能回收桶具備氣味消除系統、防滲漏及密封式設計，故非如該公司所指開蓋時會「釋出濃烈氣味」，又指對方的學術研究只維持一個多星期，或需要更多的數據支持才可得出結論。署方強調，居民對智能廚餘回收桶的反應正面，廚餘回收量節節上升。



▼2022年10月 石排灣邨居民參與公共屋邨廚餘收集試驗計劃▼



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環保署去年10月底開展公共屋邨廚餘收集試驗計劃，為參與的公共屋邨安裝智能回收桶收集廚餘。現時已有6個公共屋邨進行試驗計劃，包括香港仔石排灣邨、牛頭角彩德邨、將軍澳尚德邨、柴灣連翠邨、堅尼地城觀龍樓和天水圍天恒邨。試驗計劃到本月底，將滿半年，亦即完成整個計劃的三分之一時間。

為進一步完善試驗計劃，環保署一直有跟本地不同的科研公司探討提升本地的智能廚餘回收技術。最近有一間本地科研企業向該署表示，可以改善智能廚餘回收桶的效能，特別是用其他方法進一步減低廚餘的氣味。

借尚德邨廚餘機予科技公司學術研究

環保署遂借出尚德邨其中一個位於室外的智能廚餘回收桶，由該公司裝上其提供的物理除臭裝置，進行短期的學術研究。署方表示，此舉旨在支持本地企業的環保科研發展，「並非正式委託任何公司為智能廚餘回收桶的除味裝置提供解決方案。」



據報道，有關公司名為創科企業STEMTech，其顧問向傳媒表示，與環保署人員多次在屋邨了解情況，指廚餘機在開蓋時釋出濃烈氣味，空氣中的甲醛及揮發性有機化合物（TVOC）指數，較環保署指標超標逾10倍。

環保署：廚餘回收量節節上升

環保署回應，智能廚餘回收桶通常放置在室外和空氣流通的地方，氣味可以被吹散，因此該公司並不適宜以室內空氣質素指標用於放置於室外的智能回收桶作比較，而聲稱空氣污染物超標10倍。又指，「事實上，居民對智能廚餘回收桶的設計及運作反應正面，居民對智能廚餘回收的參與度積極，廚餘回收量節節上升。」

署方表示，理解有關的學術研究剛剛在4月中完成，只維持了一個多星期，或需要更多的數據支持才可得出結論。署方至今未收到該公司提供的任何研究詳情、數據分析結果或報告，「亦未有資料顯示有關裝置具有可進一步減低廚餘氣味的效用。」