消防處研准「四眼仔」投考　放寬視力要求　幫辦體能試改最後階段

各紀律部隊正積極「搶人才」，消防處現時有110個消防隊長空缺，今年上半年僅成功取錄24人。消防處處長楊恩健今日（19日）表示，留意到有40%投考者在首輪體能測驗「肥佬」，「一次過淘汰咗四成人」，消防處決定將體測安排在最後一輪，讓投考者有更多準備。他又透露，消防處計劃放寛消防員視力要求，容許佩戴眼鏡投考。



消防處現時有110個消防隊長空缺。（資料圖片）

消防處現時有110個消防隊長空缺，目標招募至1216人，截至今年6月，有495人投考消防隊長，僅錄取24人佔4.8%，去年合共2063人報考，最終只有53人獲取錄佔2.6%；至於員佐級則有102個空缺，目標招募至5907人。

消防隊長四成投考人體能「肥佬」

楊恩健接受《南華早報》訪問時形容，消防隊長的招聘問題比消防員更緊急。他指，消防隊長遴選過程中，有40%的投考人士在第一輪的體能測試「肥佬」，「即係一次過淘汰咗四成人」。

因此，消防處決定將體能測試調整到最後階段，讓投考人士有更多時間準備；消防處亦會舉行四場體能測試體驗日，讓投考人士了解體能測驗的要求，若果即場達標，可視作通過要求。

消防處處長楊恩健。（資料圖片/羅君豪攝）

楊恩健又透露，消防處正計劃調整視力要求，容易佩戴眼鏡人士投考，放寛消防員視力審查，相關措施正在研究當中。

他又指，消防會引入新科技，減低行動危險，預計在年底推出定位系統，協助掌握消防員在前線工作時的確實位置及身體狀況。