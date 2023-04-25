消防處擬修例　豁免家居滅火筒法定保養責任　最快下半年落實

本港不時發生家居致命火，保安局及消防處為鼓勵市民在家設置手提滅火設備，例如滅火筒及滅火氈，建議條訂消防規例，豁免設備擁有人的法定責任，包括毋須每12個月按排註冊承辦商檢查。當局計劃以先訂立後審議方式處理，預計今年下半年落實。立法會保安事務委員會下周二討論相關議題。



消防處為推廣家居自設獲認可的手提滅火設備，以提升家居消防安全，建議修例豁免市民維修保養法律責任。（夏家朗攝）

根據保安局及消防處向立法會提交文件顯示，在2017至2021年間，本港錄63宗致命樓宇火警，造成81人死亡，當中有接近九成在家居發生，消防處檢示有1,223宗樓宇火警在消防員到場前，曾有人以手提滅火設備如滅火筒或滅火氈滅火，當中八成即1,004宗成功撲火。

毋須每年由承辦商檢查

保安局建議修訂《消防（裝置及設備）規例》（第95B章），市民自行在家居設置的認可手提滅火設備豁除於《規例》第8（1）條的適用範圍之外，使該手提滅火設備的擁有人，獲豁免履行相關法定責任，即毋須保持該手提滅火設備時刻在有效操作狀態，亦毋須每12個月由註冊承辦商檢查該等手提設備至少一次。

當局計劃於本年第三季把修訂《規例》的建議提交立法會，以先訂立後審議方式處理，以期於今年下半年落實該項建議，至於按法律規定的處所及住宅公用地方，必須繼續按《規例》要求作出保養。

消防處為推廣家居自設獲認可的手提滅火設備，以提升家居消防安全，建議修例豁免市民維修保養法律責任。（影片截圖）

推動AED 每年培訓5萬名「社區生命支援者」

另外，消防處為加強推廣心肺復甦法(CPR)和自動心臟除顫器(AED)，讓市民更有心、更有能力、更有機會拯救心臟驟停患者，已於去年12月開展籌建「社區生命支援聯盟」現時已召集香港心肺復蘇委員會、民眾安全服務隊、醫療輔助隊、香港紅十字會、香港聖約翰救護機構及醫院管理局為「聯盟」的創始成員，未來將物色更多合適的團體加入「聯盟」，逐步擴展成員網絡。

各「聯盟」創始成員將會於2023年5月逐步開始為所訓練的學員提供「社區生命支援者」證，預計「聯盟」每年可培訓3萬至5萬名「社區生命支援者」。