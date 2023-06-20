反修例推動中年人加入輔警　20人年逾50歲　入職有薪訓練袋4萬元

近少不少紀律部隊欠缺人手，警隊現時有3,216名輔警，尚欠千多人。警方今日（20日）出席監警會會議時指，輔警投考數字由2019年社會事件後逐年上升，不少為中年人，有20名輔警年逾50歲。警方指加入輔警要接受370小時訓練，時薪106.5元，完成訓練有近4萬元，有參加訓練的大學生指「好過做暑期工」。



近少不少紀律部隊欠缺人手，警隊現時有3,216名輔警，尚欠千多人。（資料圖片）

輔警支援科高級警司陳國輝表示，輔警隊現時有3,216名輔警，來自各行各業，其中包括有港大醫學院教授，他們在輔警總監帶領下工作，於各區分區前線進行巡邏及處理案件，亦會在節日時進行人群管理。

53歲考輔警 稱對社會事件「睇唔過眼要出一份力」

他指，在2019年社會事件後，每日報更的人數由200多人增至600多人，投考人數亦由2018/19年度的1,131人增至2022/23年度的2,455人，入職人數由199人增至343人，中年人士亦大大增加，有20名輔警年逾50歲，最近亦有一名53歲具企業人士，稱對社會事件「睇唔過眼要出一份力」而加入輔警。

近少不少紀律部隊欠缺人手，警隊現時有3,216名輔警，尚欠千多人。（資料圖片）

入職370小時訓練 時薪106.5元

陳國輝續稱，輔警完成3年工作可以晉升為督察級，去年有26名輔警成為正規「幫辦」，有16人成為正規警員，警隊最近推出輔警選拔計劃，只要3年內執勤超過1000小時，可透過簡單程序轉做正規，最近有14人成功轉為正規。

他又提到，加入輔警要接受370小時訓練，時薪106.5元，完成訓練後有約近4萬元，有投考的大學生向他表示「好過做暑期工」。

有監警會委員關注輔警「兼職」當值安排，警務處監管處處長林曉彤表示，現時未有法律規定僱主必須容許輔警當值，但不少大企業及公營機構，有向僱員提供特別假期，容許請假接受訓練。