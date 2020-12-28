投考輔警｜本業有AO、巴士車長　工程界輔警運用知識破「奇案」

本港去年有2,234人投考輔警，是近5年新高。輔警警員大多身兼要職，涵蓋不同範疇，不少人卧虎藏龍，有任職集團亞洲區總監、工程人員、時裝設計師、空中服務員、健身教練及前線公務員等。 曾有輔警運用專業知識破「奇案」，協助大廈居民解決喉管嘈音困境；亦有母親分飾三角，在不同領域擴闊眼界，助人自助；又有父親希望以身作則教導兒子，建立正面思維。

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現已准自由工作者和主婦投考

輔警總警司梁世光表示，現職3,000名輔警職業廣泛，形容「72行都有70行咁上下」，當中兩成為公務員，包括政務主任（AＯ）、前線人員等，亦有時裝設計師、廚師、巴士/貨車司機、空中服務員、中醫等，輔警隊最近因應社會變化，容許合資格自由工作者和家庭主婦投考。

梁世光又指出，輔警工作雖是兼職，但小角色大意義，早前灣仔警區有業主立案法團向警方求助，指大廈發出嘈音擾人清夢，其中一名任職工程的輔警運用經驗，逐條喉管檢查，終發現一條喉管出毛病，關掉水管後居民有覺好瞓，「雖然係好細嘅事，但市民拍晒手掌，係一種使命感。」

本港去年爆發反修例風波，投考輔警人數不跌反升，輔警總警司梁世光（左三）形容「好振奮」。（羅君豪攝）

媽媽輔警：時間管理相當重要

現年33歲的輔警督察Karen兼任輔警13年，正職市場推廣，已婚育有一子，Karen在大學一年級時經大學生計劃加入輔警，回想年輕單身時，時間較為彈性，但現時一人分飾三個角色，時間管理相當重要，但Karen形容自己比較貪心，希望可以保持兩份專業，擴闊眼界。

Karen指出，經歷去年警務工作，曾經連踩14小時，雖然家人有所憂心，但慶幸獲丈夫認同和支持，身邊朋友亦明白其工作性質，她稱接觸市民時已有心理準備，會有人向她抒發不同意見，曾見過一名不太友善的當事人，但最終成功協助解決問題後，對方都會由衷感激。

中年漢控制體重考輔警：希望以身作則教子

48歲的Dickens從事物管從業員，加入輔警3年，從小覺得成為警員富有使命感，當年為投考下了不少苦功，自言最大困難是增強體力及控制體重。Dickens去年駐守中區警署期間，警署曾遭人掟磚，Dickens認為，不少年輕人受不同資訊影響，對事物有不同看法，對此感到十分可惜，希望以身作則教導12歲兒子。

而41歲的Ken任職健身教練，剛畢業出班，將會駐守沙田。Ken指10多年前已有志投身警隊，但多種原因未有投考。去年11月正值反修例風波高峰期間，Ken參與了輔警體驗營，重燃決心，加上對香港受破壞感痛心，希望利用自己的專業，為社會出一分力。