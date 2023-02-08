SLAM DUNK︱櫻木花道配音員原來是輔警　有種態度與「天才」相似

「我係天才櫻木花道！」日本暢銷人氣漫畫《男兒當入樽》（SLAM DUNK）電影版正在熱播，粵語版由1995年一班配音員聲演，勾起入樽迷童年回憶。聲演主角櫻木花道的配音員梁志達是一名輔警警署警長，其響亮聲線在警務工作也大派用場，農曆新年期間，他在沙田車公廟維持秩序時向入場人士作出呼籲，亦經常為警隊活動擔任司儀，帶動氣氛。



輔警士沙梁志達是《男兒當入樽》櫻木花道的配音員，他在農曆新年期間在沙田車公廟維持秩序。（《警聲》相片）

從事配音30載 緣來自地盤 1987年加入輔警

梁志達接受最新一期《警聲》訪問，他指一直夢想成為警察，惟未獲取錄，遂在1987年加入輔助警察隊圓夢。他於九十年代初擔任地盤文員，經常要以對講機跟工友聯絡，閒時會模仿地盤廣播，獲讚賞扮得維肖維妙，因此對配音工作產生興趣，並於1993年起擔任配音員。

梁志達：櫻木花道鬥志與自己終生學習態度相似

梁志達從事配音工作達30年，聲演過無數角色，代表作是《男兒當入樽》男主角櫻木花道，他指櫻木花道因接觸籃球而燃起鬥志，艱苦操練以增強實力，其堅毅精神與自己終生學習的態度非常相似。

《男兒當入樽》櫻木花道（右）深受不少球迷歡迎。（《男兒當入樽》漫畫截圖）

他指：「由於會考成績及英語能力未如理想，故我在工餘時間修讀與管理相關的海外及本地課程，爭取較佳學歷，過程艱辛。」最終在2010年至2017年間取得工商管理學士及工程管理碩士資格。

他又表示，擔任輔警時處理過不同案件，包括家長焦急地尋找失蹤子女等，這些真實的情感體會對於聲演不同角色均能發揮奇妙作用。

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梁志達現駐守田心分區，他稱在農曆新年期間，在沙田車公廟維持秩序時，其響亮的聲線十分適合在現場作出呼籲，他曾在多年前一個警隊頒獎禮上，以選美大賽主持的聲線宣讀得獎名單，成功帶動全場氣氛，自此便收到不同部門的邀請。