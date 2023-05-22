神秘文明三星堆120件文物9月香港故宮展出　近半屬近兩年新出土

四川「三星堆」文明神秘莫測，金人面像更是國家一級文物。香港故宮文化博物館今日（22日）宣布，將於今年9月下旬推出特別展覽「凝視三星堆——四川考古新發現」，展出120件三星堆遺址出土的珍貴文物，近半屬過去兩年最新發掘的珍品，其中數件更首次在四川省外曝光。



香港故宮館長吳志華表示，今次展覽是慶祝國慶的重頭戲之一，亦是館方首個古代文明特別展覽，預料將有大批旅客入場參觀，會考慮按購票情況延長開館時間，另購票安排將適時公布。



▼香港故宮「凝視三星堆──四川考古新發現」展覽▼



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玉龯首次離開四川展覽

香港故宮文化博物館與廣漢三星堆博物館、成都金沙遺址博物館、四川省文物考古研究院及成都文物考古研究院簽訂展覽意向合作協議，將於今年9月下旬合辦特別展覽「凝視三星堆──四川考古新發現」，展出120件距今2,600至3,000年的青銅器、玉器、金器及陶器等珍貴文物，接近一半是2020年至2022年期間三星堆遺址最新發掘的重要出土文物，大部份更是首次在四川省外展出。金沙遺址博物館亦提供數件從未在外展出的珍貴文物，包括距今3,000多年的玉龯等。

博物館亦會舉辦一系列以古蜀文明為主題的學術研討及公眾教育活動等，深化香港及四川兩地在古蜀考古及文化研究領域中的學術交流。

初步有六件文物首在港展出

四川省文物考古研究院院長唐飛表示，今次共為香港帶來120件三星堆文物，各有不同歷史價值，初步有六件文物首在港展出，其中有兩件更首次離開四川省。他提到，雙方正制定相關文物清單，笑說稍後或有更大驚喜。

香港故宮文化博物館館長吳志華表示，今次展覽是博物館開幕後首個古代文明特別展覽，亦是今年館方慶祝國慶的重頭戲。他提到，三星堆最新的發掘引起全國關注，去年更於央視春晚亮相，形容三星堆文物十分「火紅」。他提到，兩年前去信邀約合作，很高興終聯同四川省四個文博單位將三星堆文化帶到本港。

被問到與早前文物探知館展舉辦「金沙之光 — 古蜀文明展」分別，吳志華指今次屬更大規模展覽，主要展示三星堆發掘的珍品，亦有近年出土文物，有別於該展覧集中金沙的考古發現。

展期撞正十一黃金周 香港故宮：會做好人潮管理

他又提到，今次展覽正值十一黃金周期間，根據剛過去的五一黃金周經驗，一半訪客來自內地，預期情況相若。他說，將會做好人潮管理，亦會根據售票情況增加開放時段，但博物館不可能七天無休，因文物需時休養及修復。吳志華指，館方將適時公布展覽的票務安排。