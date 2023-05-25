故宮博物館七月起停周三免費入場　11月特別展可賞梵高、莫奈作品

撰文：梁德倫
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香港故宮文化博物館開幕至今已近一年，館長吳志華表示，原定為期一年的每逢周三標準門票免費的安排，7月起將不會延續。他解釋，近期持免費門票的人最終只得約35%出席入場，故未來會改為透過社福機構向有需要人士派發免費門票。
行政總裁馮程淑儀亦指，上一年度西九管理局營運收入較前一年度增加超過七成，但承認財政「仍然嚴峻」，會研究如何更好地運用西九文化區的土地，透過公私營合作的模式發展。
西九又指，將與英國國家美術館合辦，11月舉辧特別展覽，將呈現52幅經典油畫作品，涵蓋拉斐爾、林布蘭、透納、莫奈和梵高等歐洲藝術巨匠之作。

吳志華表示，故宮去年推出逢星期三標準門票免費的安排，為期一年，初期有七成門票持有人會如期到場參觀，但出席率一直下跌，近期已跌至35%。他指，七月起不會再延續周三免費門票安排，但會繼續與社福機構合作，未來直接派門票予弱勢社群。

此外，故宮文化博物館將與英國國家美術館合作，11月起舉辦特別展覽，展出莫奈、梵高、拉斐爾等藝術巨匠的經典畫作。而12月將與北京故宮博物院合辦人物畫展，展出約100件珍品，是香港首個大型人物肖像畫專題展。

馮程淑儀指，M+及香港故宮文化博物館最新的收回成本比率約45%，高於大部分國際知名博物館，而2022/23年度管理局最終營運赤字比原先預算少約三分一。但她強調，管理局的財政和現金流情況狀況「仍然嚴峻」，包括2008年政府一筆過撥款的216億元，預計一兩年內將耗盡。她說，西九管理局會繼續開拓新的收入來源以改善現金流，並研究如何善用發展潛力優厚的土地資源，包括透過公私營合作的模式發展。

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