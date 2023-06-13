世界女排聯賽｜馬會5000門票送基層、學生和殘疾人士入場打氣觀戰

由香港排球總會主辦的FIVB世界女排聯賽香港站正舉行，賽馬會支持推出「賽馬會社區排球計劃」，並成為今屆賽事的社區合作夥伴，於6月13至18日聯賽舉行期間，透過「悅賞排球無邊界」項目，向5,000名基層市民、學生和殘疾人士派發免費門票，讓他們入場觀戰，為球隊打氣。



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世界女排聯賽在疫情結束後今年「回歸」，雲集八支世界級勁旅對壘。開幕禮於今日（13日）在香港體育館舉行，岀席開幕禮的嘉賓包括行政長官李家超、中聯辦主任鄭雁雄、外交部駐港特派員劉光源、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、賽馬會董事楊紹信、港協暨奧委會會長霍震霆及香港排球總會會長吳守基等。

馬會透過「賽馬會社區排球計劃」加深大眾對排球運動的認識及興趣，包括於5月開始招募及培訓200多名義工協助是次賽事，如接待球隊、場地設置和推廣活動等；本月10日舉辦了「中國女排全接觸」項目，邀請逾3,000位市民、學生和視障人士現場體驗中國女排的練習實況。

由今日至18日聯賽舉行期間，透過「悅賞排球無邊界」項目，向5,000名基層市民、學生和殘疾人士派發免費門票，讓他們入場觀戰，為球隊打氣；同時視障人士可以透過專業口述影像評述員在場評述和網上直播，感受賽事氣氛及戰況。

馬會表示，香港體育館露天廣場亦會設置「國際『八式』運動攤位」，八個攤位均以體育和參賽國家為主題，並由學生負責營運，藉以推廣普及運動及多元文化，以及增加他們對運動產業的了解。為延續是次排球熱潮，以及宣揚傷健共融，計劃將於8月啟動「『共融』樂玩坐式排球體驗」活動，與本地學校和香港傷殘人奧委會暨傷殘人士體育協會合作，推廣坐式排球運動。