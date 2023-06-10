中國女排｜香港站世界賽復辦　馬會安排視障人士以聽、觸覺體驗

闊別四年的世界女排聯賽香港站將於本月13至18日。大會今天 ( 10 日)舉行一連串社區排球活動，由2016年巴西里約奧運有份奪金牌的中國女排二傳手魏秋月，與香港男子排球青年隊互相切磋球技。



馬會又透過「社區排球計劃中國女排全接觸 」活動中，特別安排 「開聲體 」 體育口述影像服務，讓評述員帶領視障人士，以聽覺及觸覺感受世界級排球場設備及盛事氣氛。



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「中國人壽（海外） FIVB 世界女排聯賽香港2023」將於香港體育館舉行。8支世界級勁旅將進行共6日賽事， 比賽場數亦由6場大增至16場 。

賽事一連六天期間，場館外將設置「賽馬會社區排球計劃：國際『八式』運動攤位」，以8支球隊的國家文化為主題，推動普及運動，並提高大眾對排球的認識，攤位區並設有拍照專區及紀念品售賣處。

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為迎接闊別四載的世界女排聯賽香港站賽事，大會特別邀請了魏秋月出席於荃灣體育館舉行的 「女排教室」活動， 即場與香港男子排球青年隊進行技術交流，互相切磋球技 ，一眾小將都雀躍萬分。

視障人士以聽、觸覺體驗排球世界

大會今天亦舉行了「賽馬會社區排球計劃中國女排全接觸 」項目，讓市民近距離在香港體育館觀摩中國女排練習實況。 一班中國女排隊員與香港女子排球青年及少年隊進行對抗賽，活動吸引了約3,000名市民入場觀賞。

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大會更特別安排賽馬會 「開聲體 」 體育口述影像服務，讓評述員帶領視障人士以聽覺及觸覺，感受世界級排球場設備及盛事氣氛。