宏信書院前教師建議學校辦工作坊　隱瞞其股東身份　認罪判社服令

宏信書院設計科教師涉建議學校聘公司辦工作坊時，隱瞞他是該公司的股東，涉款約4.8萬元，事後遭廉署起訴。該教師早前承認一項欺詐罪，法庭頒令被告須向涉案書院賠償4.8萬元。案件今（21日）在屯門法院判刑，被告表示已完成賠償令。裁判官其後判處被告120 小時社會服務令。



被告劉達理(32歲，宏信書院前教師)，被控於2021年5月18日至6月24日期間，向宏信書院校董會隱瞞他為Wonder Hobbys的董事和股東，並意圖詐騙而誘使該校委聘Wonder Hobbys舉辦上述工作坊。

廉政公署早前落案起訴基督教香港信義會宏信書院前教師劉達理，指他涉嫌隱瞞其作為服務供應商的主要股東身份，詐騙學校委聘該供應商為學生舉辦一個工作坊。（資料圖片）

案情指，被告為基督教香港信義會宏信書院前教師，案發時任教設計科。他於2021年4月被學校委派在當年6月的課外活動周舉辦一個「機械人工作坊」。於2021年5月中，他卻提議學校舉辦一個「設計－玩具及模型工匠工作坊」。他其後向學校提交兩份報價單，並建議委聘Wonder Hobbys. Limited (Wonder Hobbys)為25名學生舉辦該工作坊，因其報價為50,000元，較競爭對手低2,000元。宏信書院其後批准該項採購，而Wonder Hobbys最終向學校收取48,000元，為24名學生舉辦該工作坊。

廉署提醒學校教職員應避免利益衝突，並適時根據校方指引作出申報，因為隱瞞利益衝突使自己或親友從中獲利有可能觸犯《防止賄賂條例》或其他刑事罪行。學校可聯絡廉署各分區辦事處為其教職員安排防貪及誠信培訓，以及參考廉署出版的《學校管治與內部監控防貪錦囊》。

案件編號：TMCC 613/ 2023