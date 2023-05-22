皓星工程涉虛報工人薪金　串謀詐騙承建商960萬元　5人遭廉署起訴

廉政公署調查一宗貪污案件時，揭發半山波老道一個私人住宅建築項目的鋁業與玻璃工程分判商秘書及董事，涉嫌串謀其他人士虛報工人薪金資料，以詐騙承建商近960萬元。廉署上周五（19日）起訴五人，他們現已獲准保釋，明日（23日）將於東區裁判法院應訊，控方將向法院申請將案件轉介區域法院答辯。



廉政公署調查揭發半山波老道一個私人住宅建築項目的鋁業與玻璃工程分判商秘書及董事，涉嫌串謀其他人士虛報工人薪金資料，以詐騙承建商近960萬元。（資料圖片）

涉案為半山波老道豪宅 皓星工程代承建商出糧

廉署指，案件涉及五名被告，年齡介乎35歲至61歲，為皓星工程有限公司（皓星）公司秘書韓生；其妻子及弟弟，分別為皓星唯一董事兼股東羅燕妮及工人韓啟強；以及皓星另外兩名工人梁荣策及蘇耀強。

案發時，皓星是半山波老道一個私人住宅建築項目的鋁業與玻璃工程分判商，皓星當時須提交與支付薪金有關的文件，包括發給工人的薪金支票副本及相關簽收記錄，以向項目承建商華營建築有限公司（華營），以實報實銷的形式，申領有關開支。

廉署指，接獲貪污投訴遂展開調查，韓生夫婦、韓啟強及梁荣策涉嫌於2018年9月至2019年4月期間串謀詐騙華營，向華營虛假地表示，一些開支用作支付工人薪金用途，致使華營簽發支票予皓星，支付有關開支。

總支薪近3000萬 逾500張出糧支票無兌現

廉署調查發現，華營於2018年9月至2019年4月期間接獲皓星逾1,200張支票的影印本，顯示向工人支付近3,000萬元的工資。當中500多張支票並沒有兌現，另外43張支票的受款人及銀碼曾被揑改，並存入韓生夫婦、韓啟強及梁荣策的銀行戶口。有關支票涉款近930萬。

另涉串謀詐騙華營致多付30萬予工人

另外，韓生夫婦、梁荣策及蘇耀強涉嫌於2019年5月至8月期間，串謀另一名皓星工人詐騙華營，致使華營多付近30萬元予該些工人。廉署調查顯示，華營於上述期間，改為向皓星工人直接支付薪金。韓生夫婦等人涉嫌向華營誇大工人的工資，並指示工人將華營多付的工資退回給皓星。

五名被告共被控兩項串謀詐騙罪名，違反《普通法》，他們已獲廉署准予保釋，並將於明日在東區裁判法院應訊，控方將向法院申請將案件轉介區域法院答辯。