青山醫院、小欖「出院留念袋」　院方及懲教署沒生產：交執法部門

社交平台及網購平台，近日出售印有青山醫院或小欖精神病治療中心的「出院留念」布袋，甚至有相關T恤。青山醫院和懲教署分別發聲明表示，從未生產有關布袋或授權任何人士使用其標誌生產有關產品，已轉交執法機構跟進，呼籲公眾人士言論顧及他人感受，以正面態度了解精神健康議題。



網絡流傳相關「出院留念」布袋多日，印上「小欖精神病治療中心」、「出院留念」字樣，至昨日甚至有網民穿上「青山醫院」版的「出院留念」T恤，網購平台亦有該院「出院留念」布袋發售，售價為48元至60元，當中有店主寫明「惡搞」。

青山醫院今日（21日）出稿表示，該院從未生產有關產品，亦從未授權任何人士使用本院標誌生產有關產品。有關產品與青山醫院完全沒有關係。

青山醫院：應以正面態度了解精神健康

院方續指，任何人不得在未經許可下使用本院名義或標誌製作任何物品，已將個案轉交相關執法部門跟進，並呼籲公眾人士在網上發表言論時應顧及他人感受，以正面態度了解精神健康議題。

懲教署亦指，從未生產有關布袋或授權任何人士使用懲教署徽章生產該產品，並已將個案轉介相關執法機構跟進調查。