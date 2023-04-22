周永恆自稱有精神病青山醫院拒收　被控刑事恐嚇等三項罪4.26開審

周永恆日前被填詞人因葵爆疑遭家暴，在社交平台發放多張周永恆傷痕累累的相片。事件不斷發酵，最後竟變成「家暴羅生門」，原來周永恆被其妻陳薇（Britni）報警，現遭警方以「刑事恐嚇」、「阻差辦公」及「襲警」三項罪名正式落案起訴。周永恆其後再度被送往博愛醫院檢查，目前在羈押病房留醫接受看管。其上庭日子一改再改，案件暫定排期至本月26日到屯門裁判法院再開審。



內地妻陳薇報警指遭周永恆出言恐嚇。（IG圖片）

消息指，4月16日，周永恆於天水圍私人住宅單位內恐嚇妻子，稱「斬死你，斬死個仔，斬死你阿媽，斬全家」，其妻子因擔心安危，晚上9時許到天水圍警署自行報警。周得悉妻子報案後，其後亦自行到警署自首，警方於翌日（17日）凌晨2時許以涉嫌刑事恐嚇拘捕周永恆，同日暫控其一項「刑事恐嚇」罪，原定於18日到法院應訊。惟他在上庭前報稱自己不適，有精神病，要求到青山醫院，人員遂安排他到博愛醫院接受醫生檢查，因此當日未有提堂，法院頒布由警方負責監管被告周永恆。

至20日，經醫生判斷後，周永恆並無大礙，青山醫院亦不會接收，故在下午1時許，周永恆被押回天水圍警署，當人員準備為他打指模時，他表現不合作，拒絕按指示打指模，人員曾多次勸喻不果，遂警告他會以涉嫌「阻差辦公」拘捕，但他仍拒絕配合警方，最終被捕。

其後，他會見警方值日官時，又再度報稱不適，要求召救護車。下午4時許，當救護車到警署時，周永恆突然向警員吐口水，再涉嫌「襲警」被捕。周永恆其後再度被送往博愛醫院檢查，目前在羈押病房留醫接受看管。其上庭日子一改再改，案件暫定排期至26日到屯門裁判法院再開審。

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周永恆內地老婆陳薇（Britni）連發多篇帖文呼冤。（facebook：@Beitni Chan）

警務處公共關係部今日回覆《香港01》：「警方四月十七日接獲一名女子報案，指在元朗區一單位內被其丈夫以言語恐嚇。元朗警區刑事調查隊第八隊接手調查案件，經調查後同日在元朗區拘捕一名三十八歲姓周本地男子，他涉嫌「刑事恐嚇」。該名男子表示身體不適，清醒被送往博愛醫院治理。人員於四月二十日就案件作進一步調查，期間該名男子拒絕合作，並襲擊一名警務人員。人員遂拘捕該名男子，他涉嫌「阻礙警務人員執行職務」及「襲警」。該名被捕男子已被暫控一項「刑事恐嚇」罪、一項「阻礙警務人員執行職務」罪及一項「襲警」罪，案件於四月二十六日在屯門裁判法院答辯。」