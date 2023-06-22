港鐵5年投放逾650億保養　張欣宇指問題在於執行上：爭落好多功課

港鐵周三（21日）就公布檢討鐵路資產管理及維修保養制度報告，宣布未來5年投放超過650億元，用作更新鐵路設施及保養維修。曾於港鐵任職的立法會議員張欣宇今日（22日）在港台節目中指出，港鐵現有問題並非全與維修有關，而是執行制度的問題，如相關機制（ROC機制）下，定期維修工作可獲批准由其指定維修時期改期，導致長久下來「爭落好多功課」。



張欣宇指港鐵難引入外勞，解決人手不足的方法是提升待遇。（資料圖片/馮子健攝）

張欣宇：望改善執行制度

張欣宇今日在港台節目指出，港鐵現有問題並非全與維修制度有關，而是在執行制度上的問題，如在ROC機制下，定期的維修工作可改期導致長久下來「爭落好多功課」。

張又指，港鐵應主要從三大方面落手改善執行制度包括錢、人手和時間。他認為港鐵昨日就檢討鐵路資產管理及維修保養制度的相關報告中針對人手的解決方案作用較微，「最重要嘅都係講緊成間公司，待遇同成個package到底留唔得住人」。

他提及，報告中迴避討論現時前線員工薪酬太低的情況，「前線人員人工實在太低，得17,000蚊，仲要返輪更，喺出面返份零售人工都高過佢哋」。他建議港鐵應加強培訓人手、改善工作環境並增加員工福利。

陳恒鑌認為，若港鐵縮短營運時間來維修，市民應可以理解。（資料圖片/陸家輝攝）

陳恒鑌冀維修保養延長時間 盡量在非常班時段內進行

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌則指，港鐵宣布未來5年投放650億元，保養維修以及更新鐵路設施，較過去增至20%，他認為做法合理，「以前成日都有人問香港路邊支架點解可以舊到咁都唔換」。

他續指，港鐵以RCM形式（Reliability Centered Maintenance，以可靠度為中心的維修）檢測列車，未來將擴展至其他基建，以確保安全，又提到港鐵用5億元買黃色工程車，望於晚上收車後加強維修保養，他舉例以往亦有延長時間進行列車保養的情況，已與港鐵公司進行初商，期望對市民的影響程度能減至最低，「希望市民要返工日子希望佢唔好搞」。