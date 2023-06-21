港鐵檢討維修｜五年投650億更新保養　研早收或遲開列車延長維修

港鐵去年11月先有列車於油麻地站出軌甩門；再於12月發生將軍澳線列車脫鈎，令將軍澳區交通癱瘓。港鐵隨後檢討鐵路資產管理及維修保養制度，並於今日（21日）交代檢討報告。



另外，現時港鐵有所謂「黃金兩小時」的維修時間。報告指，會積極研究列車服務提前結束，或延遲開始的方案，以延長非行車時間內的維修時間。港鐵表示，會設小組研究方案，短期內不會推出有關措施，強調會盡量避免更改列車服務時間；若最終要調整，亦會揀選對乘客影響最少的時段，並提早通知。



專家小組認為，鐵路資產管理有良好基礎，若要精益求精，鐵路資產管理系統及維修保養工作兩方面均需再提升，包括整合資產管理策略文件及其執行安排、加強風險預測、加強資產登記及提高員工資產管理認識等。

按照專家小組報告提出的建議，港鐵公司會循五大方向，落實加強資產管理及維修保養制度。包括：

1. 未來五年投放超過 650 億港元進行鐵路設施更新及保養維修；

2. 加快應用創新科技於鐵路服務和資產維護；

3.強化風險預測及管控，以及早偵測異常情況，減低較大影響事故發生的可能性；

4.爭取延長收車後鐵路維修時間，積極應對「黃金兩小時」的局限；及

5.克服人手的挑戰，提升員工的資產及風險管理認識。

港鐵所說的650億元，其實只是比對過去五年而言，在維修保養開支增加20%。港鐵表示，目標是達至以「數據導向」及數碼化的資產管理，在未來5年投放資金加快應用創新科技，包括推行數碼化資產管理系統、與香港應用科技研究院共同成立聯合實驗室、運用大數據及更全面的綜合分析工具加強預測風險的能力，以及加強對承辦商工程及部件的品質管理。

被問及何時決定「遲開早收」的列車服務，港鐵香港客運服務總監楊美珍表示，仍在研究階段，未有詳情，即使要落實亦不會是恆常性的安排。

▼2022年11月13日 港鐵列車在油麻地站出軌，多道車門甩脫▼



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去年11月先有油麻地站列車脫軌甩門事故

去年11月13日，港鐵油麻地站發生列車脫軌撞脫車門事故，港鐵在今年1月公布事故的調查報告，指事發時一個金屬護欄的12組螺栓和螺母因「嚴重腐蝕」，傾斜並進入列車路徑範圍，引致列車撞上並脫軌。相關報告亦承認，港鐵未有妥善維護金屬護欄，沒有安排針對其檢查的維修指引。

▼2022年11月13日 港鐵人員在列車出軌後進行搶修▼



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港鐵當時稱，將會透過全面軌道旁結構裝置及相關設施檢視，以及全面資產管理檢討，包括加固或更換57個類似性質的護欄，並同時進行針對性維修。

▼2022年12月5日 港鐵將軍澳線列車脫鈎大批工程人員檢查▼



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去年12月再發生將軍澳線列車脫鈎

油麻地站甩門事故發生不足一個月後，去年12月5日早上8時30分左右，有一列駛入將軍澳站的列車發生故障，兩車卡連接的掛鈎移位，須煞停列車。調景嶺至康城及寶琳站服務受阻四小時。港鐵即時啟動應變程序及措施，確認安全的情況下，由港鐵職員陪同約1,500名乘客，經車頭緊急斜道步行去將軍澳站月台，將軍澳線直至當日中午12時30分左右恢復服務。

肇事列車接駁第六、第七卡的車鈎衝緩器，出現「裝置故障」有關，因為接駁車卡的裝置，除了車鈎亦有「緩衝器」，屬於接駁兩卡車的部位，主要作用是令列車行駛時可更平穩。不過，事發當日車鈎的緩衝器鬆開，最後令上方的通道亦拉長，而感應器檢測到問題後已即時制停列車

▼2022年12月5日 港鐵將軍澳線事故後乘客由緊急出口行經路軌▼

