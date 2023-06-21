港鐵檢討維修｜政府獨立小組13項建議獲納入港鐵報告　將監察落實

港鐵去年11、12月因應兩宗列車事故，就其資產管理及維修保養制度進行全面檢討，政府當時亦成立獨立監督小組，監督港鐵公司的檢討工作。



政府表示，今日（21日）分別收到港鐵公司的全面檢討報告，以及獨立監督小組的報告。獨立監督小組在過去半年與港鐵共舉行七次會議，並提出13項建議，相關建議已獲採納於港鐵檢討報告。運輸及物流局局長林世雄表示，當局會密切監察和確保港鐵落實檢討報告中羅列的一系列跟進措施，並持續監察及檢討其成效。



▼2022年11月13日 港鐵列車在油麻地站出軌，多道車門甩脫▼



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▼2022年12月5日 港鐵將軍澳線列車脫鈎大批工程人員檢查▼



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港鐵去年11月及12月接連發生事故，先有列車於油麻地站出軌甩門；其後再發生將軍澳線列車脫鈎，令將軍澳區交通癱瘓。因應兩宗列車故事，港鐵去年12月23日委任專家小組，就其資產管理及維修保養制度進行全面檢討。

政府亦在同日成立獨立監督小組，密切監督港鐵公司的檢討工作。獨立監督小組主席為韋志成，三位成員包括詹永年、李鏡權及機電工程署署長彭耀雄。

政府表示，今日分別收到港鐵公司的全面檢討報告，以及獨立監督小組的報告。政府指，獨立監督小組在過去半年與港鐵共舉行七次會議，密切監督其檢討工作的進度，並審視港鐵公司提交的文件，以確保檢討結果及跟進建議完備及透徹。

獨立監督小組共提出13項建議，包括將維修保養工作升級轉型至以科技主導、加強識別及緩解罕見但會導致嚴重後果的風險、成立專責維修保養品質保證的團隊、投放更多資源作資產保養及更新等，港鐵已在其全面檢討工作採納獨立監督小組的檢視結果及建議。

獨立監督小組報告提及的建議

在資產管理方面：

1/全面檢視並重整資產管理系統的文件紀錄，從而更妥善地組織、協調及整合香港客運服務下的不同管理系統及其相關文件

2/建立資產數碼化所需的基礎設施，將勞動力主導的維修保養工作轉型至以科技主導

3/精簡及理順各風險相關委員會及工作小組，以促進資訊流通和加強責任的劃分及承擔

4/進一步加強識別及緩解罕見但會導致嚴重後果的風險項目，以進一步提升服務的可靠性

5/善用前線智慧，透過與前線維修保養員工的集思會及實地巡查，識別潛在危害

6/制定公正政策，並輔以學習文化和報告文化，進一步建立公正文化，從而促進對資產狀況和表現的監察及分析



在維修保養制度方面：

1/加強人力資源計劃的韌性，以應對非預定的工作，並定期向政府匯報港鐵公司鐵路營運和維修保養的人力資源狀況

2/探討應用科技，拓闊非行車時段維修窗口及提高工作效率

3/加強對發出繼續使用特許(Release of Concession)的控制及其制約與平衡

4/在香港客運服務成立專責品質保證的隊伍，進一步加強品質保證過程中的「系統和流程方法」(System and Process Approach)。品質保證隊伍亦應就維修保養事宜與政府緊密聯繫

5/探討利用「以可靠性為中心」的維修保養研究，優化主要關鍵系統維修保養資源調配的可行性，以及透過定期檢視，精簡維修保養計劃

6/加強承辦商及供應商的管理，包括利用創新科技及數碼化方式，提升監督工作效用

7/投放更多資源進行資產保養及更新，以助減省維修保養所需的人手及非行車時段維修窗口



運輸及物流局局長林世雄。（資料圖片／廖雁雄攝）

運輸及物流局局長林世雄指，隨著鐵路網絡日益擴展、及鐵路資產的長年使用，港鐵需增加資源投放和加大力度，確保維修保養工作安穩妥當。他認為，今次檢討正好可改進港鐵的維修管理系統架構、風險管理、資產登記、以至公司文化等，從而提升其維修保養質量，持續提供高質素的鐵路服務。

林世雄續指，政府會密切監察和確保港鐵全面落實檢討報告中羅列的一系列跟進措施，並會持續監察及檢討其成效。