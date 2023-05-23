新田科技城｜環團批36年來最大規模填塘　濕地公園縮水至300公頃

上屆政府提出北部都會區概念，新田科技城為其中一個重點項目，擬議發展大綱圖上周曝光，包括要填平約90公頃魚塘。發展局發言人當時表示，會預留約300公頃興建三寶樹濕地保育公園作發展對環境影響的補償。

不過，長春社今日（23日）表示，擬議的90公頃填塘是36年來最大規模填塘發展工程，而擬作生態補償的三寶樹濕地保育公園卻由《北部都會區發展策略報告書》提出的520公頃，大幅削減至約300公頃，減幅達42.3%，而新田科技城的發展範圍更有157公頃範圍踩入濕地保育區，直斥當局在濕地保育公園研究仍未出爐、規劃仍未有定案已率先「大縮水」，憂慮其餘兩個濕地保育公園會以同一做法「走數」。

《香港01》已就此向發展局、漁農自然護理署查詢，正待回覆。



上屆政府提出北部都會區概念，當中包括在新田一帶建設「科技城」，並將連同港深創新及科技園，提供合共300公頃的創科用地。（資料圖片）

填平90公頃魚塘 發展天水圍以後最大面積

長春社傍晚在Facebook專頁表示，發展局文件提到，發展新田科技城需要填平約90公頃魚塘，直指將是繼1987年開發天水圍後，最大規模的填塘發展工程，而若計及發展範圍的濕地敏感地區，即濕地保育區和濕地緩衝區，受影響的面積將多達251公頃，批評當局只計及魚塘面積的做法，是嚴重低估發展造成的環境影響。

該環團續指，新田一帶的濕地保育區及緩衝區，是國際⿃盟認可的「內后海灣及深圳河集⽔區」重點⿃區，而香港觀鳥學會曾於該區錄得不少急需保育的物種，例如「瀕危」物種⿊臉琵鷺、全球「極度瀕危」物種⿈胸鵐，直指擬議發展將直接威脅近200對繁殖鷺⿃，相等於近15%的繁殖群族，批評是「大幅度入侵濕地保育區及緩衝區，將切斷這條重要的濕地生態走廊，加劇濕地生境碎片化。」

新田科技城的總發展面積達 627 公頃，大致由創新科技園區（黃褐色部分）和新田市中心所組成。（發展局提交立法會文件截圖）

發展局上周指出，擬發展的魚塘中，有一半現時已荒廢或填平，日後亦會有三寶樹濕地保育公園作緩解措施、提升該區的生態價值：「呢個保育公園都有成300公頃，佢雖然被我哋拎咗部份魚塘嚟發展，但佢仍然有返300公頃，剩係呢個三寶樹嘅公園。」

北都策略報告書原指三寶樹濕地保育公園520公頃

長春社比對前年施政報告的《北部都會區發展策略報告書》，發現當局在文件中提到，「濕地保育區（即靠近拉姆薩爾濕地的部分）建設為三寶樹濕地保育公園，面積約有520公頃」，批評現時約300公頃的最新說法，令保育公園未規劃已「大縮水」。他們又質疑，當局以三寶樹濕地保育公園作為發展的補償，是「先發展後保育」，質疑做法模糊了濕地保育公園的規劃原意：「非常擔心政府借早已承諾的濕地保育公園面積『過橋』，濕地保育公園淪為發展開路的工具。」