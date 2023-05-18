新田科技城｜涉收回300公頃私地料成本達420億　須填塘90公頃

新田科技城的建議發展大綱圖今日（18日）出爐，整個項目佔地達627公頃，當中300公頃預留作「創新科技園區」。發展局發言人表示，當中約300公頃土地為私人土地，佔約項目的一半面積，日後需要收地。倘以每呎1,300元收地價計算，總成本將達420億元。當局續指，擬收回的土地中，有90公頃為魚塘，位處最大的兩幅創科用地，強調新田被山包圍，若要做園區式發展便要向內陸濕地擴展，將會透過發展三寶樹濕地公園作補償。

長春社批評，擬議發展的濕地敏感地區多達近300公頃，影響是近10年來最嚴重範圍最廣，批評當局只提及填塘90公頃是「淡化影響和誤導公眾」，而濕地保育公園亦無法修復被分割的濕地，對生境會造成嚴重破壞。



上屆政府提出北部都會區概念，當中包括在新田一帶建設「科技城」，並將連同港深創新及科技園，提供合共300公頃的創科用地。（資料圖片）

發展局發言人表示，擬議發展的新田科技城，有一半土地為私人用地，即約300公頃，日後將按照新發展區第一級的賠償收地，即每平方呎約1,300元，換言之，整個項目收地涉及419.79億元。

文件提到，發展新田科技城需要填平約90公頃魚塘，但將會透過修復和保育濕地和魚塘作補償，包括鄰近的三寶樹濕地保育公園，彌補因填平魚塘所造成的生態功能損失，以及因發展新田科技城所造成的生態影響。

新田科技城的總發展面積達 627 公頃，大致由創新科技園區（黃褐色部分）和新田市中心所組成。（發展局提交立法會文件截圖）

發言人表示，今次擬動用「尚方寶劍」《收回土地條例》收回的用地中，約90公頃為魚塘，較兩年前公布的方案多，選址為最大兩幅創新科技用地，強調擬劃為創新科技用地地皮為220公頃，90公頃佔當中「唔少地方」，「我哋都好強調呢個新田科技城係成個北都嘅重中之重，我哋想發展創科，我哋都覺得當中要有一定規模，睇返個地理環境，我哋呢度新田周圍都係被山包圍住，東邊又係，南邊又係，咁如果我真係想有一大片土地做到園區式發展，為我哋創科局帶嚟最大彈性，我哋就會覺得將發展範圍向一啲近住內陸嘅濕地去擴展係可行。」

當局又強調，擬發展的魚塘中，有一半現時已荒廢或填平，日後亦會有三寶樹濕地保育公園作緩解措施、提升該區的生態價值：「呢個保育公園都有成300公頃，佢雖然被我哋拎咗部份魚塘嚟發展，但佢仍然有返300公頃，剩係呢個三寶樹嘅公園。」

港府擬建設新田科技城，首階段發展將涉及新田公路 /粉嶺公路以北一帶，包括創新科技園區所在地，預計可於2024年底起收回土地。（發展局提交立法會文件截圖）

長春社公共事務主任周藹銓（左）。（資料圖片／林穎嫺攝）

長春社公共事務主任周藹銓表示，當局聲稱發展新田科技城需要填平約90公頃魚塘，惟根據其初步計算，今次受影響的濕地保育區佔地達152公頃，濕地緩衝區亦達137公頃，合共佔地289公頃，批評當局只提及約有90公頃受影響，是嚴重低估受影響範圍，質疑有「淡化影響和誤導公眾之嫌」。

她續指，今次是繼錦綉花園、天水圍、南生圍等發展後，近10年來濕地最大規模破壞，更是政府主導，批評是「極壞先例」，而填塘直接令濕地面積消失，與政府一直強調的「積極保育」背道而馳。

至於當局指，以保育公園作補償，將不會做到「面積」及「功能」上淨減少，惟她批評現時政府隻字不提補償濕地「面積」，而擬議發展亦會造成生境分割問題，質疑濕地保育公園補償成效，更批評當局在漁農署的研究仍未出爐前，便率先劃界，「令人質疑政府是要保育讓路。」