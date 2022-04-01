港運會｜第八屆全港運動會取消　疫情影響地區運動員選拔

受新冠肺炎疫情影響，康樂及文化事務署今日（1日）宣布停辦第八屆全港運動會（港運會）。



原定在2020至2021年舉行的第八屆港運會因受疫情影響，延期一年到2021年至2022年舉行。由於政府今年一月起進一步收緊社交距離措施，康文署暫停開放轄下大部分康體設施，令已兩度改期的部分地區運動員選拔賽未能如期進行，而隨後的活動（包括區際體育比賽、賽馬會全城躍動活力跑──虛擬跑、十八區誓師暨啦啦隊大賽、開幕典禮及閉幕暨綜合頒獎典禮等）的舉行日期亦未能落實。

第八屆港運會籌備委員會經詳細商議，考慮到繼續籌備第八屆港運會將面對持續不確定的因素，而且不少康文署康體設施會繼續用作抗疫用途，決定停辦第八屆港運會，以避免人流聚集，並減少社交接觸和新冠肺炎在社區傳播的風險，保障市民的健康。

兩年一度的港運會是以十八區區議會為參賽單位的大型綜合運動會，旨在鼓勵市民積極參與體育活動，同時促進十八區之間的溝通，加強市民對居住地區的歸屬感和社區凝聚力。