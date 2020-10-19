港運會吉祥物「啦啦仔」正式出爐　地區運動員選拔將於明年進行

全港運動會（下稱港運會）在6月至7月間，大會設計了3組吉祥物，供市民投票選出最喜愛的吉祥物，得票最多的設計將成為港運會的吉祥物。今日（19日）港運會吉祥物成功出爐，「啦啦仔」脫穎而出獲選為港運會吉祥物。而第八屆港運會運動員選拔將於明年進行，賽事則在2022年開始。

網上投票活動在今年6月26日至7月31日進行，總投票票數逾3,000。市民從3組吉祥物中選取最喜愛和最能代表港運會的吉祥物，而當中「啦啦仔」獲得最高票數，成功當選為港運會吉祥物。據大會透露，「啦啦仔」是一名活力充沛的運動迷，象徵着朝氣、佳績、突破、和諧與活力，日後會投入於港運會的宣傳和社區參與活動，同時鼓勵市民積極參與。

港運會設有8個體育比賽項目，包括田徑、羽毛球、籃球、五人足球、游泳、乒乓球、網球及排球。（全港運動會網站圖片）

第八屆的港運會地區運動員選拔將於明年（2021年）4月至2022年1月舉行，而區際體育比賽則於2022年3月開始。港運會是由體育委員會主辦，社區體育事務委員會統籌，十八區區議會、康樂及文化事務署、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會和相關的體育總會協辦。同時是以十八區區議會為參賽單位的大型綜合運動會。港運會旨在鼓勵市民積極參與體育活動，促便18區之間的溝通，作加強市民對居住地區的歸屬感和社區凝聚力之用。