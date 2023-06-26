新巴城巴合併｜綠白橙車陸續貼新LOGO　擬南區增拍卡機推雙向收費

新巴城巴將於7月1日（本周六）合併並統一為城巴，意味新巴品牌25年歷史終結。距離兩巴合併不足一星期，新巴城巴指正進行巴士「改造」工作，將約700架綠白橙色的新巴車輛，在其四邊覆蓋上城巴標誌，並更換牌簿及行車證，務求在七一起全部轉為「城巴」。



新巴城巴稱，合併後初期乘客只感受到新巴車輛及車長站長均轉換為城巴標誌，合併後的協同效應將逐步浮現，包括透過整合路線、靈活調動車輛等增加營運效益，由以往部份線路20至30分鐘一班車，可做到繁忙時間8至10分鐘。該公司指大部份新巴車長已簽約過渡至城巴，並透露正計劃在南區安裝八達通拍卡機，以便實施雙向分段收費。



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合併整合路線 繁忙時段可加密至8分鐘一班

新巴將於7月1日併入其姐妹公司城巴，城巴高級企業傳訊及市務經理曾安廸表示，兩巴合併初期對乘客影響不大，即時只會見到原來新巴車輛再無新巴標誌，由城巴標誌取而代之，而原來新巴車長及站長制服亦會換上城巴標誌配飾。他指合併後的協同效應會慢慢浮現，例如過去有不少路線相同的新巴及城巴路線可作整合，由以往20至30分鐘一班，加密至繁忙時段8至10分鐘一班。

至於對營運而言，他稱合併最大問題不外乎前線及後勤，其中後勤團隊早在3年前公司易手時已整合成一間公司，但前線團體礙於專營權規限而不能作變動，包括車長及技工在內的職員，「新巴只可做新巴（工作）」等。

他提到未合併前因分屬兩個不同專營權，倘新巴有車故障，即使附近有閒置城巴車輛，也不能調動替代，需由車廠調撥總站的新巴車輛接手，令處理時間增加，「雖然各自有700架車，但就無1,400架車嘅規模效益」，合併後則可靈活調動兩巴車隊提高效益。

擬競投新界九龍新專營路線

不過，曾安廸稱公司暫未有預計合併後實則節省成本，「冇（預計）銀碼，但更多係啲無形成本，唔可以量化，實際需要睇合併後營運情況」。他指，合併後將有更多空間增加效率、包括港九新界的車隊，可提高競爭力與其他專營巴士爭奪新線，並稱公司有意投標大埔十四鄉及觀塘安達臣道巴士路線。

至於路線合併情況，他指路線變動需逐年向運輸署提出巴士路線計劃，並由署方審批，故並非合併後即時整合。他稱正計劃整合較多重疊路線的東區，又指早前整合南區路線，整體營運成效增加，客量亦增加10%，未來計劃在南區增設八達通拍卡機，以便實施雙向分段收費。

新巴員工7月1日起將併入城巴，並需簽署新合約。曾安廸指現時大部份新巴車長已簽新約，部份未簽的車長或有其個人原因，例如即將退休等，相信七一起絕大部份車長均會過渡成為城巴車長，其原來待遇、年資均不受影響，「只係轉揸城巴車」，今年年底前也會推出統一的新制服。

前中巴員工過渡有3年緩衝期

他稱，因當年新巴接收中巴時，曾承諾一批車長保留原來中巴編更安排，故兩間公司編更或有差別，公司與工會商談後已答應三年內不變，並利用該三年作緩衝期，並商討出雙方可接受的方案，以便統一公司編更。他指目前已成立內部委員會商討，成員包括管理層及工會代表。

目前該公司正進行新巴「改造」工作，城巴項目經理（專營權合併）鄧兆傑表示，工作人員早於一個月前，陸續為約700架綠白橙色的新巴車輛，用城巴標誌貼紙覆蓋其車身四邊的新巴標誌。鄧指稍後會安排噴油，新外觀早前已完成公眾投票，公司會在7月1日公布最終內部投票結果，並陸續進行噴油，料2025年年中完成所有噴油工作。原有城巴則暫不會換「新裝」，僅需要大維修時才會噴油。

城巴早前為「新裝」發起公眾投票，最高票數的4號及5號款色已進入第二輪內部投票，最終結果將於7月1日公布。（城巴Facebook）

另外，鄧稱現時新巴車上的行車證、牌簿以及電子顯示屏都會換上城巴系統，並會顯示合併資訊等，務求在7月1日起，全線車輛由新巴轉換成城巴。