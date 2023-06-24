七一｜蕭澤頤：收一宗汽車遊行申請　水警下周一起上岸助截停搜查

七一將至，警務處處長蕭澤頤今早（24日）出席警察學院結業會操後表示，目前收到一宗七一汽車遊行申請，處方正做初步評估，再決定會否發出不反對書。



就近月發生多宗持刀傷人及殺人案，蕭澤頤表示已加強巡邏，抽調後勤人員包括CID刑事偵緝處人員，也要穿上警方背心到人多地方巡邏，而由下周一（26日）起，水警也要「幫手上到陸地」高調巡邏，加強截停搜查。



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警務處處長蕭澤頤表示，目前收到一宗申請在7月1日舉行汽車遊行，處方正做初步評估，再決定會否發出不反對書。據了解，該申請是本港汽車會的港車北上活動。

稱首5個月嚴重傷人案較疫前少一成 安排後勤人員、水警加強巡查

提到近月香港發生多宗嚴重暴力案件，他指明白這些案件會令人不安，亦代表警隊向家屬致以慰問。但他表示，從數字上看，今年首5個月這類傷人及嚴重案件實為較疫情、即2019年首5個月少10%。

他續指，如同行政長官李家照所說，警方會加強巡邏，並已抽調後勤工作的人員穿上背心到人多密集的地方巡邏及進行截停巡查。而水警也會加入巡邏及做截停巡查。

▼2019年七一遊行▼

