青協「重新出發」計劃9人獲獎　蕭澤頤籲社會給青年改過自新機會

人生路漫長，每個人總有犯錯時刻，香港青年協會「青年違法防治中心」今（20日）舉行第10屆「重新出發」青年嘉許計劃頒獎禮，表揚青年勇於改過自新、重新振作，共有9名青年獲獎，其中涉及因打架被警司警誡後重新出發的青年。



警務處處長蕭澤頤表示，社會應給予犯罪青年機會，又稱八間資助大學和辦學團體，願意接收曾在有犯事紀錄並已承擔法律責任的學生。律政司副司長張國鈞亦鼓勵青年追求正確和有意義的人生目標。



律政司副司長張國鈞（左五）、警務處處長蕭澤頤（左三），以及青協總幹事何永昌（左四），出席青協「重新出發」青年嘉許計劃。（青協提供）

有青年因打架被警司警誡後重新出發

香港青年協會今年度「重新出發」青年嘉許計劃，共有9位年齡介乎15至22歲的青年獲獎。他們部份曾經吸毒或犯法被捕，經過家人關懷及社工輔導，最終重拾目標，建立健康人生觀。其中小妍（化名）在中學時期，因不善於表達負面情緒，容易與人爭吵，更在一次衝突中令朋友受傷。她對此深感內疚，於是下定決心改過，透過畫畫抒發情緒，學習管理情緒，更立志成為紋身師及爵士鼓導師。

志康（化名）過去中學時期則是一名性格衝動，容易與人發生爭執的青年。他曾經因打架被警司警誡，幸好他當時的高中班主任並沒有放棄，更循循善誘，向他教授不少課本以外的人生道理。志康十分感激老師的教誨，讓他重新出發、改善陋習。

志康（化名）過去中學時期則是一名性格衝動，容易與人發生爭執的青年，更曾經因打架被警司警誡。（青協提供）

蕭澤頤︰離棄犯罪青年只會令他們繼續犯案

警務處處長蕭澤頤出席活動致辭時指，社會應以以「機會、希望、有心人」三大重點，給予願意改過自新的青年機會和希望，並應勸勉犯錯的青年改正，否則若離棄犯罪的青年，只會令他們繼續犯案。他並強調，八間資助大學的校長和辦學團體等機構，願意協助年輕人重回正軌，接收曾在有犯事紀錄並已承擔法律責任的學生。

張國鈞︰鼓勵青年追求正確和有意義的人生目標

律政司副司長張國鈞致辭時，亦鼓勵青年在人生中追求正確和有意義的人生目標。他表示，當今世界正經歷百年未有之大變局，國家正實施更高水平的改革開放，構建新發展經濟格局，香港只要把握國家發展的歷史機遇，年輕一代將會踏進香港另一個黃金時代，可按照心願實踐理想。

張強調，法治是香港成功的基石，而守法是維護法治的前提。他指，只要市民守法，即在法律容許的界限內，行使各種自由和權利，才可確保大家在公平和互相尊重的環境下各自追求「理想」。

青協「青年違法防治中心」每年接觸近4,700多名青年，社工從中甄選值得表揚的青年，參加「重新出發」青年嘉許計劃。今年主題是「理想．你想」，主禮嘉賓包括有律政司副司長張國鈞、警務處處長蕭澤頤、荃灣獅子會會長吳婧，以及青協總幹事何永昌，並向得獎青年送上祝福及支持。