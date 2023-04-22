不同意遊行戴識別牌侮辱　蕭澤頤：馬拉松選手都戴係咪唔尊重？

港澳辦主任夏寶龍早前訪港指，遊行並非表達訴求的唯一方式。警務處處長蕭澤頤出席警察學院結業會操後表示，同意夏寶龍說法，並指未來遊行集會應作出規範。被問到日後遊行是否須戴識別牌，他重申，市民享有遊行集會權，但應要理性思考，要求市民戴牌並非侮辱，舉例各地的馬拉松，都要求選手掛上號碼牌，反問是否代表不尊重。



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三月舉行的將軍澳反填海遊行，警方要求示威者須戴識別牌，被遊行召集人批評條件具侮辱性 。蕭澤頤今日出席警隊學院結業會操後表示，市民享有遊行集會權利，但應要理性思考，「好多時好多唔同嘅活動，例如各地嘅馬拉松，選手都會戴號碼牌，呢個係咪唔尊重？我完全睇唔到係唔尊重。甚至我自己出入到警察總部番工，我都會排起個牌」他稱，反修例運動期間，多個遊行最終被「黑暴」騎劫，要求示威者戴掛頸卡牌，目的是希望讓警方、主辦單位識別身份，以確保參與者安全。

蕭澤頤表示，未來遊行集會仍作出規範。（鄧宇詩攝）

對於西九龍裁判法院發生掉包走犯事件，他指，警方十分關注，事件仍在調查中，會研究使用科技協助，防止日後再發生。

蕭澤頤又指，為打擊網上騙案和電話騙案，警方最近與通訊辦、電訊商、銀行等機構會面相討。他指，警方過去半年推出措施打擊騙案，今年第一季電話騙案數字與去年第四季相比，下跌了接近50%。