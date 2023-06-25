國際龍舟邀請賽隊伍化身「安妮亞」、啤牌士兵　爭奪「扮嘢大賽」

闊別四年的香港國際龍舟邀請賽今年終於回歸，一連兩日（24至25日）於維港舉行。超過160支來自10個國家及地區的隊伍參加，包括澳門、內地、澳洲、波蘭、泰國等地。除了一連串比賽賽事，今日(25日)更有「扮嘢大賽」，多支本地及內地隊伍「扮鬼扮馬」，有人化身動漫角色、粉紅豬豬，務求使出渾身解數爭奪特色造型大獎。



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香港國際龍舟邀請賽踏入第二日，有參加者穿上各色各樣的造型服飾，有人化身動漫角色「安妮亞」，有人扮可愛豬、扮生果，戴上鮮艷假髮、面具造型登場，更有隊伍以「愛麗絲夢遊仙境」作主題，隊員變身啤牌士兵「出動」。現場氣氛十分高昂，不時傳來各隊伍的歡呼聲、叫口號助興。每隊費盡心思，務求成為維港最「突出」的隊伍，爭奪「扮嘢大賽」三甲。

有隊伍穿上一身「粉紅豬豬」充氣衫，現場頓時迎來一襲粉紅色「豬隊友」。港鐵龍舟隊領隊王表示，今次「扮嘢大賽」是鬥造型，因此未擔心服飾會限制扒船速度。他又指，過往5、6年都有參加比賽，期望今次可以奪冠，最重要仍是享受過程。被問及選擇該身造型的原因，他指今次以粉紅豬造型登場，是因為「要搶眼！」，吸引岸邊觀眾及評判的目光，其次是帶歡樂給市民。

另外，香港女童軍龍舟隊化身動漫「Spy X Family」角色「安妮亞」，頂上一頭粉紅假髮現身維港。香港女童軍龍舟隊籌委劉小姐表示，希望藉扮演該角色帶出「世界和平」的信息，期望與新隊員一同體驗比賽。香港女童軍龍舟隊主席小姐認為今次競爭激烈，隊伍亦會以不同的口號和動作，更傳神地演繹該角色。

香港女童軍龍舟隊化身動漫角色「安妮亞」，頂上一頭粉紅假髮現身維港。（梁鵬威攝）

以「愛麗絲夢遊仙境」作主題的會計師總會龍舟隊奪得「扮嘢大賽」特色造型大獎冠軍。（梁鵬威攝）

季軍則以「陀B」造型的自由龍龍舟隊奪得。（梁鵬威攝）

「扮嘢大賽」特色造型大獎於下午舉行頒獎典禮。冠軍由以「愛麗絲夢遊仙境」作主題的會計師總會龍舟隊奪得；亞軍為一身水果造型的加拿大商會龍舟隊；季軍為以「陀B」造型的自由龍龍舟隊。

冠軍隊伍會計師總會龍舟隊表示，今日即使天氣炎熱，隊員穿上服飾已淋離滿汗，但隊伍仍然全力以赴，她又指，「開心的氣氛以戰勝酷熱的天氣」。隊員們表示，服裝於三年前已準備，「呢件衫等咗三年先可以着！」

▼6月24日 香港國際龍舟邀請賽相隔四年回歸維港▼

